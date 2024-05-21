ВСУ уничтожили более 100 оккупантов на двух направлениях и поразили вражеский "Град", - Генштаб

Харьковское направление

Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений.

"Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец", - пояснили военные.

При этом в ведомстве уточняют, что ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град".

Покровское направление

На Покровском направлении продолжаются бои на направлениях населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

"В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники", - сообщили в Генштабе.

В частности уничтожено ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.

Другие участки фронта

В целом в Генштабе сообщили, что враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений.