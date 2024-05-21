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ВСУ уничтожили более 100 оккупантов на двух направлениях и поразили вражеский "Град", - Генштаб

Архивное фото: ВСУ уничтожили более 100 оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Харьковском и Покровском направлениях уничтожили более 100 российских военных и поразили вражескую установку "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Харьковское направление

Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. 

"Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец", - пояснили военные.

При этом в ведомстве уточняют, что ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град". 

Покровское направление

На Покровском направлении продолжаются бои на направлениях населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

"В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники", - сообщили в Генштабе.

В частности уничтожено ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян. 

Другие участки фронта

В целом в Генштабе сообщили, что враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. 

  • На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонительные рубежи. И в дальнейшем продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка;
  • На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки;
  • На Краматорском направлении количество боевых столкновений в текущие сутки возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещеевка. Враг успеха не имеет;
  • Шестая за сегодня, и также безуспешная, попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отбита нашими защитниками на Времовском направлении;
  • На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.

Бои в Харьковской области

Российские войска продолжают атаковать позиции украинских войск на севере области. При этом ВСУ сдерживают вражеский натиск.

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Силы обороны Украины уничтожают оккупантов в Харьковской области и результаты там ощутимы.

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