ВСУ уничтожили более 100 оккупантов на двух направлениях и поразили вражеский "Град", - Генштаб

Украинские воины на Харьковском и Покровском направлениях уничтожили более 100 российских военных и поразили вражескую установку "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений.
"Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец", - пояснили военные.
При этом в ведомстве уточняют, что ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.
Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град".
На Покровском направлении продолжаются бои на направлениях населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.
"В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники", - сообщили в Генштабе.
В частности уничтожено ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.
В целом в Генштабе сообщили, что враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений.
Российские войска продолжают атаковать позиции украинских войск на севере области. При этом ВСУ сдерживают вражеский натиск.
Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Силы обороны Украины уничтожают оккупантов в Харьковской области и результаты там ощутимы.
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