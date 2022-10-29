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ВСУ уничтожили вблизи Кременной около 20 оккупантов, - Гайдай

Фото: ВСУ ликвидировали еще 20 оккупантов в районе Кременной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники в селе Червонопоповка Луганской области уничтожили 20 оккупантов. Еще 30 российских солдат получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, украинские артиллеристы продолжают уничтожать российские склады с боекомплектами, казармы и технику оккупантов. Очередное попадание было вблизи Кременной.

"В Червонопоповке уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести", - отметил Гайдай.

При этом он подчеркнул, что оккупанты терроризируют местное население. После усиления комендантского часа коллаборанты и российские военные проводят личный досмотр людей, их вещей, жилья, транспортных средств, а при основаниях - задерживают граждан и транспортные средства.

"То есть понравилась квартира - можно ее безосновательно обыскать, зайти что-нибудь интересное. Ну или ценное", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, по данным ISW, украинские военные продолжают атаки на западе Луганской области. ВСУ продвигаются в направлении Сватово и Кременной и ведут бои на нескольких участках.

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