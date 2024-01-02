ВСУ уничтожили самую современную российскую РЛС. Россия лишь недавно отправила ее на войну

Военные объяснили, что во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73 морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ".

Операторы Сил специальных операций вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS.

"В результате огневого поражения комплекс "Ястреб-АВ" противника уничтожен", - отметили военные.

Отметим, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.

С помощью РЛС он может отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

Сегодня утром российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что оккупационные войска в Украине получили "Ястреб-АВ". Ранее о применении этой РЛС россияне не сообщали, ее испытания завершились лишь в 2021 или 2022 году.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

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