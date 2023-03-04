ВСУ уничтожили колонну техники россияне возле Сватового: карты боев от ISW

Россияне понесли значительные потери в технике возле Сватового, а в Бахмуте продолжают продолжаться ожесточенные бои - сейчас они переместились в промзону, а также в восточную и южную части города

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

3 марта российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная. Западные СМИ сообщили, что украинские официальные лица приказали об обязательной эвакуации уязвимых гражданских лиц из Купянска из-за обстрела Россией этого района.

Российский источник утверждает, что российские войска продвинулись в районе Синьковки (8 км севернее Купянска), и расширяет заявления офицера так называемой "ЛНР" Андрея Марочка о том, что мирное население массово покидает Купянск накануне наступательных операций России вблизи города .

Луганский областной председатель Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска в ночь со 2 на 3 марта нанесли удар по колонне российской техники вблизи Сватового, в результате чего российские войска понесли значительные потери в технике в этом районе. Гайдай также отметил, что российские войска в Кременной все чаще прибегают к использованию тяжелой техники, такой как БМПТ "Терминаторы", поскольку они не имели успеха в проведении эффективных атак малыми группами.

Российский военный блогер опубликовал видеозаписи подразделений 76-й и 98-й гвардейских воздушно-десантных (ВДВ) дивизий в Кременной районе и утверждал, что элементы БАРС-13 (боевой резерв) также действуют на этом участке фронта. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, поскольку украинские войска, казалось, готовились к контролируемому уходу, по крайней мере, из части города 3 марта.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили атаки на сам Бахмут; к северу от Бахмута возле Васюковки (13 км к северу); и к северо-западу от Бахмута вблизи Дубово-Василовки (6 км к северо-западу), Орехово-Василовки (10 км к северо-западу), Григоровки (10 км к северо-западу) и Богдановки (8 км к северо-западу).

На геолокационных кадрах, опубликованных 3 марта, видно, как украинские войска разрушают мост через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и еще один мост через трассу Хромово-Бахмут к западу от Бахмута, что свидетельствует о том, что украинские войска, возможно, готовятся к контролируемому ухода из частей Бахмута.

Российские и украинские источники распространили видео, опубликованное украинским военным, рассказывающим, что его подразделение получило приказ немедленно выйти из Бахмута и перейти в новую зону боевых действий. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что его войска почти полностью окружили Бахмут и что украинские войска могут отойти только по оставшейся дороге (вероятно, речь идет о трассе Хромово-Бахмут).

Российские военкоры утверждали, что столкновения продолжаются в северном Бахмуте у промышленного завода АЗОМ и в городских районах южного и восточного Бахмута. Один российский источник утверждал, что войска "Вагнера" прорвали украинскую оборону в Ивановском (5 км к западу от Бахмута по дороге Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут) и угрожают западным окрестностям Бахмута из Ивановского района. Подтверждения этого заявления нет.

3 марта русские войска продолжили наземные обстрелы в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли безуспешные удары по самой Авдеевке и в районе Авдеевки вблизи Красногоровки и Каменки, а также по юго-западной окраине города Донецка. вблизи Марьинки и Победы.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, показывают, что российские войска постепенно продвигаются на северо-западную окраину города Донецка вблизи Водяного. Российские источники продолжали сообщать о попытках России захватить остальную западную Марьинку.

3 марта российские войска не производили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские силы продолжали неопределенные наступательные операции на Угледарском направлении (30 км к западу от Донецка).

Российский источник утверждал, что российские войска продолжают позиционные бои в районе дачи юго-восточнее Угледара, а другой российский "военкор" опубликовал кадры, как сообщается, как элементы 40-й морской пехотной бригады атакуют украинские позиции вблизи Угледара.

"Южная ось"

3 марта российские войска продолжали вести регулярный огонь западнее Гуляйполя и в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска на запорожском и херсонском направлениях пытались улучшить свои тактические позиции с целью возобновления предстоящих наступательных действий.