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ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян под Купянском и Лиманом, - Череватый

Фото: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"На Лиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки враг 460 раз открывал огонь по позициям наших военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики совершили 11 авианалетов. В результате боестолкновения 38 оккупантов были убиты, еще 65 ранены.

"Уничтожены четыре БМП, станция РЭБ "Стриж" и четыре полевых склада с боеприпасами врага", - добавил Череватый.

Напомним, что аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как с помощью дрона один за другим уничтожают оккупантов.

Бойцы Национальной гвардии ночью сбили российский разведывательный БПЛА. Враждебная цель была обнаружена в небе над Днепропетровской областью.

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