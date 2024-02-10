ВСУ уничтожили более 394 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 9 февраля, украинские военные ликвидировали еще 980 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 394 270 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 10.02 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 9 февраля, наши воины отбили 22 атаки противника на Бахмутском направлении. Силы обороны также удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись к западу от Горловки. Враг в это время продвинулся в северной Авдеевке и продолжил позиционные бои в этом районе.
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