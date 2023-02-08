ВСУ уничтожили 30 единиц техники россиян под Угледаром: карты боев

Контрнаступление ВСУ на западе Харьковской и востока Луганской областей

7 февраля российские силы совершили ограниченные наземные атаки вблизи Сватового и Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российскую наземную атаку возле Новоселовского, в 13 км северо-западнее Сватового.

Спонсорованное Кремлем информационное агентство РИА Новости опубликовало кадры, как сообщается, как российские силы отбивают украинскую наземную атаку в Новоселовском в неустановленную, но, вероятно, недавнюю дату. На геолокационных кадрах, опубликованных 6 февраля, видно, как российские танки Т-90 ведут огонь по украинским силам в Новоселовском.

Украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Кременной и Дибровы (5 км юго-западнее Кременной). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на несколько километров у Белогоровки, откуда, как он утверждал, ранее отошли украинские силы. Украинские силы все еще сохраняют присутствие в Белогоровке, как сообщила недавно ISW.

Российские источники все чаще рассматривают российские наступательные операции вокруг Северска (17 км к юго-западу от Кременной) как поддержку более широких усилий против Лимана (23 км к западу от Кременной), а не против Бахмута. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что российские войска претерпели неизвестные успехи под Северском и утверждал, что российские силы должны взять Северск, чтобы потом взять Лиман. Некоторые русские "военкоры" утверждали, что русские войска продвигаются в Северск с северо-востока в районе Белогоровки, с востока в районе Золотаровки и с юго-востока в районе Спорного.

Ситуация на Донбассе

7 февраля русские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхокаменского (30 км к северо-востоку) и Веселого (17 км к северо-востоку); к северу от Бахмута близ Железнянского (6 км к северу), Красной Горы (4 км к северу), Парасковеевки (5 км к северу); и западнее Бахмута возле Ивановского (5 км западнее).

Геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, подтверждают тактическое продвижение россиян к северу от Бахмута близ Благодатного (7 км к северу от Бахмута) и Красной Горы. Российские "военкоры" утверждали, что силы группы "Вагнера" продолжают попытки взять Красную Гору и Парасковеевку, но украинские войска до сих пор удерживают эти два населенных пункта. Один военный блоггер утверждал, что "Вагнер" очистил до 50 процентов Красной Горы.

Несколько российских источников также утверждали, что силы группы "Вагнера" достигли трассы Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут, но не предоставили конкретных данных о том, где это могло произойти. Российские "военкоры" продолжают сообщать, что украинские войска сохраняют контроль над Ивановским, критически важным населенным пунктом вдоль T0504. Независимо от того, достиг "Вагнер" T0504, они уже достаточно близко к шоссе, чтобы существенно угрожать возможностям поставок Украины на этом маршруте. Тот факт, что украинская оборона Бахмута продолжается, несмотря на ощутимые угрозы Т0504, свидетельствует о том, что его блокирование не будет той оперативно-значимой победой, как это представляли российские источники.

Российские силы не совершали никаких подтвержденных наземных атак в районе города Авдеевка-Донецк или на западе Донецкой области 7 февраля. Российский военный блоггер сообщил, что элементы батальонов так называемой "ДНР" отвечают за действия в районе Авдеевки. Российское СМИ RT опубликовало репортаж с Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и утверждало, что украинские силы ведут бои за западную часть населенного пункта, но украинским силам труднее удерживать свои укрепрайоны из-за больших потерь.

Российские и украинские источники сообщили, что вечером 6 февраля украинские войска совершили ограниченные контратаки вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка). Кадры и изображения, опубликованные в социальных сетях, показывают последствия украинских ударов по российским позициям вблизи Угледара, а украинский офицер запаса утверждал, что российские войска потеряли до 30 единиц бронетехники во время контратак и сопутствующих ударов.

"Южная ось"

7 февраля российские войска не осуществили подтвержденные территориальные достижения на "Южной оси". Член Запорожской областной оккупационной администрации Владимир Рогов заявил, что российские войска обезопасили свои передовые позиции в Запорожской области и укрепляют новые позиции, захваченные в январе.

Советник Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 6 февраля заявил, что российские войска продолжают обстрелы восточного (левого) берега Днепра, чтобы поощрить украинских гражданских лиц глубже переселяться на оккупированные территории. 7 февраля украинские силы продолжают обстреливать районы концентрации россиян в Херсонской области.

Хлань добавил, что украинские силы уничтожили российское плавсредство и нанесли удары по российской базе на восточном берегу реки Днепр. На геолокационных записях, опубликованных 7 февраля, виден удар беспилотника и артиллерии Госпогранслужбы Украины по позициям россиян в Кардашинке (13 км южнее Херсона на восточном берегу Днепра) Херсонской области. 7 февраля русские войска продолжали регулярные обстрелы Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Российско-оккупационные власти продолжают пытаться консолидировать контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа 7 февраля заявил, что российские ремонтники завершают строительство построек для защиты хранилища ядерных отходов от обстрелов. Карчаа утверждал, что украинских работников, отказавшихся подписать контракты с Росэнергоатомом, не допускают к работе на ЗАЭС.