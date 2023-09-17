ВСУ уничтожили 23 единицы военной техники на Таврическом направлении

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет пресс-служба.

В течение суток террористы:

нанесли 28 авиационных ударов;

провели 21 боевое столкновение;

осуществили 600 обстрелов, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - добавляет пресс-служба.

Враг понес значительные потери в живой силе и технике во время попыток атаковать в районах Северного, Ровнополья Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

"В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю", - отметили в пресс-центре.

Достижения наших военных

В течение суток наши воины выполнили 978 огневых задач. Потери врага составили 204 человека, а именно:

70 террористов ликвидировано:

130 - ранены;

4 попали в плен.

Также было уничтожено 23 единицы военной техники террористов, в частности:

6 артиллерийских систем и минометов;

1 СПГ;

11 БпЛА;

2 единицы автомобильной техники;

3 единицы специальной техники.

"Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 16 сентября, наши воины ликвидировали в целом 530 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 272 320 единиц личного состава.