ВСУ нашли альтернативу для брони на танках Abrams, - Business Insider

Украина получила старые модели танков, без модернизации брони. Это связано с требованиями в США по защите секретных технологий. Именно поэтому Abrams были переданы без брони из обедненного урана, которую используют американцы.

Но это значительно повлияло на уязвимые танки во время боевых действий - он стал мишенью для дронов и артиллерии. Именно поэтому в Украине были изготовлены защитные экраны для Abrams и боевых машин пехоты Bradley. По словам бывшего командующего Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании полковника Хамиша де Бреттон-Гордона, эти нововведения "очень, очень просты, но весьма эффективны".

В частности, решетчатая броня стала необходимой из-за того, что на многих танках защита сверху намного тоньше, чем в других местах на корпусе танка. Непосредственно Abrams был спроектирован и построен для борьбы с советскими танками, а не для уклонения от воздушных угроз.

Несмотря на то, что у западных танков лучшая конструкция, чем российские, они все еще уязвимы к беспилотникам.

Де Бреттон-Гордон также отметил, что если бы у ВСУ было больше танков Abrams и Challenger, "они бы использовали их по-другому". Но вместо этого "капельная поддержка" заставляет украинцев "драться, держа одну руку за спиной".

Abrams для Украины

Украина получила от США 31 танк Abrams, но Вашингтон долгое время не желал предоставлять танки, объясняя это проблемами с обслуживанием.

В апреле в СМИ появилась информация, что Украина временно отводит Abrams с линии фронта, поскольку танк оказался уязвим перед беспилотниками россиян.

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