ВСУ заставили врага перебрасывать силы из Донецкого направления на Харьковское: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты и украинские защитники продолжали бои на север и северо-восток от Харькова 16 и 17 июня.

16 июня российские источники опубликовали геолокационные кадры, на которых якобы видно, как войска РФ отражают украинскую контратаку в северо-западном Глубоком.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ начали механизированные контратаки вблизи Глубокого и контратаковали с направления Тихого и Агрегатного завода в районе Волчанска.

Российские захватчики также продолжали наступательные операции в районе Липцев и возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

Российский блогер утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 300 метров на Волчанском направлении.

Украинский военный официальный подтвердил, что военное командование РФ передислоцирует части 155-й отдельной морской пехотной бригады на направление Липцев, вероятно, из района к западу и юго-западу от города Донецк.

17 июня спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх заявил, что оккупанты передислоцировали части 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа на Липцовское направление для замены потерявших боеспособность подразделений.

Также недавно российский источник утверждал, что под Волчанском действовали подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады.

"Сообщение о появлении этих элементов в районе Волчанска свидетельствует о возможной передислокации из Донецкого направления на Харьковское для усиления российской группировки в Харьковской области", - говорится в отчете ISW.

Также Повх добавил, что примерно с 12-13 июня войска РФ взимают для поддержки на Волчанском направлении дополнительные воинские части, а именно части 138-й отдельной мотострелковой бригады.

Операция №2 - Луганская область

17 июня российские оккупанты продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, возле Песчаного, Степной Новоселовки, Берестового, вблизи Греговки, Макеевки, Дружелюбовки, под Торским и Тернами 16 и 17 июня.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись западнее Ивановки и Котляровки, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики недавно продвинулись к югу от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к западу от Раздолевки.

Российский военкор утверждал, что войска РФ наступали в районе Белогоровки 16 июня, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Бои продолжались возле Верхнекаменского, Иванодаровка и Выемки, и около Раздолевки 16 и 17 июня.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении г. Часов Яр. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, что захватчики продвинулись юго-западнее Клещиевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что российские войска продвинулись западнее Калиновки, вероятно, в течение последней недели.

Российский "военкор" утверждал, что подразделения российской 200-й отдельной мотострелковой бригады вроде бы продвигаются к каналу Северский-Донец Донбасса в Калиновке, и что войска РФ контролируют большую часть населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств последнего утверждения.

Также бои продолжались около Григоровки и Калиновки, вблизи Богдановки, Новом и Канальском микрорайонах, возле Клещиевки и Андреевки 16 и 17 июня.

Спикер группы войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин 17 июня заявил, что оккупанты с 10 июня усилили наступление на Часов Яр, в том числе вблизи Клещиевки и Андреевки.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 16 и 17 июня, показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Сокола и незначительно продвинулись к северу от Уманского.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись северо-восточнее Новоалександровки и севернее Архангельского, хотя эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Бои продолжались у Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Сокола, возле Уманского, Яснобродовки, Невельского и Карловки 16 и 17 июня.

Сообщается, что 17 июня российские захватчики продвинулись западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 150 метров вдоль фронта шириной 550 метров в Красногоровке, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения.

16 и 17 июня бои продолжались в районе Красногоровки и в районе Георгиевки, Максимиляновки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Войска РФ 17 июня продолжали обстрелы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

17 июня шли бои в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Российские оккупанты 17 июня продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

16 и 17 июня русские захватчики продолжали штурм вблизи Работино и Малой Токмачки.

Ограниченные бои продолжались на левом берегу Херсонской области в районе Крынок 17 июня, но без подтвержденных изменений на линии фронта.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ поздно вечером 17 июня проинформировали, что в течение суток на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Покровском направлении враг совершил 42 атаки, 32 из которых отбиты. Здесь оккупанты не оставляют попыток отыскать слабые места в обороне ВСУ, непрерывными штурмовыми действиями пытаются вклиниться в боевые порядки украинских защитников. При этом противник несет значительные потери.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что воины ВСУ совершают свои контратакующие действия.