ВСУ заставили россиян отступить под Клещиевкой: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

24 сентября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Белогоровки Донецкой области (33 км к югу от Кременной).

Представитель Восточной группировки войск Украины капитан Илья Евлаш заявил, что российские войска продолжают перебрасывать резервы на Купянское и Лиманское направления и отметил, что российская атака под Белогоровкой стала первой на этих направлениях "за долгое время".

Российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе российские силы добились неизвестного тактического успеха вблизи Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска). 23 сентября российский агрегатор новостей заявил, что российские войска постепенно контролируют украинские позиции вблизи Синьковки и Петропавловского и отразили ряд украинских позиций возле Новоегоровки (26 км юго-западнее Сватового).

Сообщается, что украинские силы совершили наземные атаки вблизи Кременной 24 сентября, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска улучшили свои позиции под Новоегоровкой.

Российские источники, включая Министерство обороны (МО), 23 и 24 сентября утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции на юго фланге Бахмута и, как сообщается, заставили российские войска отступить за железнодорожную линию восточнее Клещиевки (6 км юго-западнее Бахмута).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают штурм к югу от Бахмута, а пресс-секретарь Восточной группы войск ВСУ капитан Илья Евлаш повторил, что украинские позиции находятся примерно в трех километрах от российской наземной линии связи (GLOC) на T0513. шоссе.

Российские источники утверждали, что русские войска захватили Орехово-Василовку (10 км северо-западнее Бахмута) 24 сентября. Российские источники утверждали, что части российской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) захватили Орехово-Василовку и что российские силы очищают это место. хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений.

Связанный с Кремлем военный блогер также отметил, что российские войска совершили две одновременные атаки из Дубово-Василовки (6 км к северо-западу от Бахмута) в направлении Григорьевки (10 км к северо-западу от Бахмута) и в направлении Орехово-Василевки.

Российский агрегатор новостей утверждал, что 23 сентября российские войска продолжали атаковать северный фланг Бахмута, чтобы отбросить украинские силы с высот вблизи Орехово-Василовки и Берховки (5 км северо-западнее Бахмута).

Российские источники также утверждали, что российские силы контратаковали вблизи Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские нападения восточнее Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), юго-восточнее Белой Горы (13 км юго-восточнее Бахмута) и близ Клищиевки.

Украинский военнослужащий заявил, что российские войска сосредоточили резервы и артиллерийские системы на бахмутском направлении, чтобы остановить продвижение украинцев в этом районе.

Военнослужащий отметил, что на Бахмутском направлении у российских войск больше живой силы и артиллерии, чем у украинских, и отметил, что контратаки россиян тяжело отразить. Эти сообщения об относительно высокой концентрации российской живой силы и техники в районе Бахмута свидетельствуют о том, что украинские контрнаступательные операции продолжают взимать и закреплять значительный контингент российских сил на бахмутском направлении, что является их заявленной целью.

24 сентября российские войска продолжили наступление на рубеже Донецк-Авдеевка, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска пытались восстановить утраченные позиции в районе Авдеевки и провели безуспешные наступательные действия вблизи Марьинки (к западу от Донецка) и Победы (5 км юго-западнее Донецка).

Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали южные подступы к Авдеевке и проводили штурмы вблизи Марьинки и Красногоровки (6 км к западу от Донецка).

"Южная ось"

Российский агрегатор новостей вечером 23 сентября заявил, что российские войска атаковали вблизи Никольского (4 км к юго-востоку от Угледара).

24 сентября российские источники сообщили, что на прошлой неделе украинские силы совершили безуспешные ограниченные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что небольшие группы украинской пехоты время от времени безуспешно атаковали российские позиции в этом районе. Другой связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские силы недавно отступили после проведения неудачных атак вдоль линии Новодонецко-Новомайорское (12-18 км юго-восточнее Великой Новоселки) на прошлой неделе.

Сообщается, что 24 сентября российские силы использовали затишье в боях по восстановлению российской обороны в районе границы Донецко-Запорожской области. Действовавший в этом районе российский батальон "Восток" утверждал, что российские силы использовали перерыв в украинских атаках, чтобы восстановить российскую оборону, в частности российские минные поля.

Батальон "Восток" утверждал, что российская оборона в этом районе была "перегружена" во время боев и что российские силы теперь посвящают восстановлению каждый день без боев.

24 сентября украинские войска продолжили атаковать западную Запорожскую область и продвинулись к Вербовому (18 км к юго-востоку от Орехова). Обнародованные 24 сентября видео с геолокацией боевых действий свидетельствуют о продвижении украинских войск в западную окраину Вербового.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска продвинулись близ Вербового, подошли к окрестностям Новопрокоповки (16 км к югу от Орехова) и улучшили свои позиции у фланга Новофедоровки (21 км к юго-востоку от Орехова). Он утверждал, что украинские силы продолжали продвигаться в Вербовое и Новопрокоповку в течение последней недели.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении, отвергли российские войска с позиций вблизи Вербового и закрепили новые закрепленные позиции.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали штурм вблизи Работиного (10 км к югу от Орехова), Вербового и Новопрокопки. 23 и 24 сентября большинство российских источников продолжали утверждать, что украинские силы не прорвали российскую оборону вдоль линии Работино-Вербово (10 км к югу до 18 км юго-восточнее Орехова) и что российские силы сохраняют контроль над Вербовым.

24 сентября российский военный блогер заявил, что подразделения российского 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили украинскую атаку под Работиным.

24 сентября российские источники продолжили наземные атаки в западной Запорожской области, но не совершили никаких заявленных или подтвержденных наступлений. В украинском Генштабе заявили, что российские войска вели безуспешные атаки вблизи Работиного.

Российский военный блоггер также заявил, что российские войска атаковали западную окраину населённого пункта, но не уточнил результат. Другой российский военный блогер опубликовал кадры, на которых утверждается, что подразделения российского 108-го гвардейского десантно-штурмового полка (7-й гвардейской дивизии ВДВ) действуют на линии Работино-Вербовое.

Российские источники утверждали, что 24 сентября три украинских ракеты HIMARS нанесли удар по Токмаку в оккупированной Запорожской области.

Российские источники продолжали выражать обеспокоенность по поводу недавней активности Украины в дельте реки Днепр и на восточном (левом) берегу Херсонской области 24 сентября, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

24 сентября российский военный блоггер заявил, что украинские войска продолжают наступательные действия на острова в дельте Днепра. Он также утверждал, что украинские войска создали "плацдарм" возле Олешек (7 км юго-восточнее Херсона) и расширили свои позиции в районе Подстепного (19 км восточнее Херсона) на восточном (левом) берегу Херсонской области на прошлой неделе.

Другой российский военный блоггер 24 сентября заявил, что украинские войска расширили свои позиции на юго-западной части острова Казацкий (к северо-западу от Новой Каховки).

Представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан первого ранга Наталья Гуменюк 24 сентября заявила, что российские войска в последнее время активизировали авиационную деятельность на херсонском направлении и нанесли более 20 ударов вблизи Херсона и Берислава (64 км северо-восточнее Херсона).

Недавняя интенсификация российских авиаударов в этом районе указывает на то, что российское военное командование может разделять обеспокоенность военных блоггеров по поводу ограниченной активности Украины вдоль реки Днепр.

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