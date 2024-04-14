ВСУ не смогут защититься от российского наступления, если США перестанут помогать, - ISW

По словам ISW, текущая схема российских наступательных операций позволяет элементам подразделений, участвующих в менее интенсивных действиях, отдыхать и восстанавливаться, в то время как другие подразделения, предположительно, более отдохнувшие или недавно получившие подкрепление.

Затем российские войска могут активизировать усилия на другом оперативном направлении, вынудив украинские силы перераспределить свои оборонительные ресурсы по всей зоне боевых действий и создав уязвимости, которыми могут воспользоваться российские силы.

ISW сообщает, что российские войска создают резервы оперативного и стратегического уровня, способные поддерживать текущие наступательные операции в Украине, вероятно, для поддержки ожидаемых весенне-летних наступлений.

По оценкам сотрудников института, эти резервы вряд ли будут готовы действовать в качестве сил проникновения первого эшелона или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить крупномасштабные механизированные атаки в 2024 году, пока у украинских войск есть средства для сопротивления им..

Российские войска, скорее всего, использовали бы эти резервы для доукомплектования или усиления существующих формирований и продолжили бы изматывающие атаки под руководством пехоты со случайными ограниченными бросками механизированной техники в выбранном ими направлении в ключевые моменты.

Однако, если США не возобновят оказание помощи Украине и украинским силам по-прежнему не будет хватать необходимой артиллерии и, в частности, боеприпасов для противовоздушной обороны, даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут быть в состоянии проводить успешные наступательные операции.