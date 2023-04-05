ВСУ совершили контрудар возле Авдеевки: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная 4 апреля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной, Невского (20 км северо-западнее Кременной), Дибровы (5 км юго-западнее Кременной) и Серебрянского леса. (10 км к югу от Кременной).

3 апреля российские военные блоггеры заявили, что российские войска атаковали украинские позиции у балки Журавка (18 км к западу от Кременной), а части 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) атаковали украинские позиции вблизи Куземовки (14 км северо-западнее). Сватового). "Военкор" 4 апреля заявил, что российские войска безуспешно пытались продвинуться у Невского, Торского (14 км к западу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, показали ограниченное украинское продвижение к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной). Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские обычные и мобилизованные силы, действующие на купянско-лиманском направлении, используют больше бронетехники и действуют более осторожно в наземных боях, чем российские войска на других участках фронта.

Возможно, российские войска пытаются сохранить силы на Купянско-Лиманском направлении перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

Бои на Добнасе

4 апреля русские войска продолжили наступательные действия в пределах Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 3 апреля, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись в южном Бахмуте поближе к стадиону "Авангард".

4 апреля российские военные блоггеры заявили, что войска Вагнера захватили железнодорожную станцию Бахмут-1, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления. Российские источники утверждали, что войска "Вагнера" полностью очистили территорию промышленного комплекса АЗОМ на севере Бахмута, продвинулись на северо-запад Бахмута и продолжили бои в центре города.

Российский военкор утверждал, что боевики Вагнера полностью контролируют центр Бахмута, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения, и непонятно, как он определяет центр Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские силы постепенно опрокидывают свой персонал в западную часть Бахмута из других частей города и что бойцы "Вагнера" сейчас прощупывают украинскую оборону в городе в поисках наиболее благоприятных районов для будущих штурмов.

Отход украинцев на второстепенные линии обороны в городе и сосредоточение Вагнера на зондировании атак, вероятно, приведет к временному снижению оперативного темпа российских войск в Бахмуте.

4 апреля русские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. Российские источники утверждают, что бои шли около Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Хромового (2 км западнее Бахмута) и Ивановского (6 км западнее Бахмута).

Российский источник утверждал, что российские войска перешли к позиционной обороне возле Орехово-Василовки, готовясь к ожидаемым украинским контратакам. Российский военный блоггер заявил, что недавние украинские контратаки с целью оттеснения боевиков "Вагнера" от Ивановского и Т0504 были безуспешными. Он также утверждал, что российские силы проводили штурм к западу от Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василиквы, Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска совершили 32 обстрела в районе Бахмута с 26 боевыми столкновениями в городе Бахмут и его окрестностях. Череватый также сообщил, что российские обычные силы продолжают усиливать боевиков группы "Вагнера" в районе Бахмута из-за их значительных потерь, вероятно, пытаясь сохранить текущий темп наступательных операций российских войск в городе и вокруг него.

4 апреля русские войска продолжали наступление вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Опубликованные 4 апреля геолокационные кадры показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки). Российские "военкоры" утверждали, что российские войска пытались продвинуться к Авдеевке с юго-запада и востока и проводили штурм у Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), а также в Марьинке ( 27 км юго-западнее Авдеевки).

Спикер Южной группировки войск РФ Иван Бигма заявил, что неизвестное мотострелковое подразделение Южной группировки войск отразило операцию украинской разведки вблизи Марьинки. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные штурмы у самой Авдеевки, в пределах 13 км к северу от Авдеевки в районе Новокалинового и Красногоровки и в пределах 27 км юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Марьинки.

Украинские силы, вероятно, совершили контрудар к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы, вероятно, отразили позиции северо-западнее Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту.

Непонятно, украинские силы все еще удерживают эти позиции, или они провели разведывательные операции и впоследствии покинули этот район. 3 апреля российский военный блоггер заявил, что украинские силы готовятся к контратакам в районе Авдеевки после нескольких неудачных попыток контратак.

Российские войска не совершали никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области 4 апреля. Российский "военкор" утверждал, что российские войска возобновили штурмовые операции вблизи Никольского (27 км юго-западнее Донецка), пытаясь обойти Угледар (30 км юго-западнее Донецка) со стороны восток.

"Южная ось"

Российские войска продолжают готовиться к, по слухам, будущему украинскому контрнаступлению на южном направлении. 4 апреля Генштаб Украины сообщил, что российские войска не вели наступательных действий в Херсонском и Запорожском направлениях, а продолжали наращивать обороноспособность.

Советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские войска переместили тяжелую технику, БМП и боеприпасы с тыла Мариуполя Донецкой области в направлении Розовки Запорожской области (45 км северо-западнее Мариуполя). Один российский военкор опубликовал кадры с неустановленной датой и местом, на которых якобы видно, как российские силы отражают украинскую атаку на запорожском направлении.

С 3 по 4 апреля российские войска нанесли удары по украинской инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях. Южное оперативное командование ВСУ сообщило 4 апреля, что украинские войска уничтожили 14 из 17 беспилотников Шахед-131 и -136, 13 из которых украинские войска сбили над Одесской областью и один дрон над Николаевской областью.

В Южном оперативном командовании заявили, что беспилотники повлекли за собой пожар на промышленном объекте в неустановленном месте в Одесской области. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что беспилотники "Шахед" нанесли удары по военному аэродрому в Школьном районе и Одесскому авиаремонтному заводу в Одессе, хотя ISW не может независимо подтвердить эти заявления.

4 апреля Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска из самолетов Су-35 нанесли удары по сельскохозяйственным территориям и промышленным районам в районе Херсона и Берислава Херсонской области. 3 и 4 апреля русские войска совершили регулярные обстрелы вдоль южного направления.



