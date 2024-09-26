ВСУ: враг активен на Кураховском направлении, но ситуация на Покровском - самая горячая

На фронте с начала суток 26 сентября всего произошло 181 боевое столкновение. На Покровском направлении до сих пор фиксируется "самая горячая" ситуация, вместе с тем российские захватчики также ведут активные действия на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В военном командовании в вечерней сводке представили данные об оперативной обстановке на 22.0 26 сентября.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение".

Российские обстрелы

Всего с начала текущих суток российские оккупанты нанесли по территории Украины 4 ракетных удара с применением 6 ракет, а также 57 авиаударов, сбросив 66 управляемых авиабомб.

Кроме того, враг применил для ударов 729 дронов-камикадзе, и совершил более 3800 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло 3 боя. Украинские защитники отражали наступление враг неподалеку от Старицы, Тихого и Волчанска. Бои уже завершены.

На Купянском направлении противник наступал около Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки. Было завершено 19 боев завершено, еще 1 продолжается.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. К настоящему времени все 15 боев завершены.

На Северском направлении украинские воины отражали 4 вражеских наступательных действия в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении было 10 боев возле Миньковки, Григоровки и Белой Горы, где продолжаются 2 вражеских атаки.

На Торецком направлении произошло 17 боевых столкновений. Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки. 14 столкновений уже завершено, еще 3 - продолжаются.

На Покровском направлении было 39 боев в районах н.п. Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны отразили 34 наступательных действия врага, еще 5 - продолжаются.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 278 оккупантов, из них 116 - безвозвратно. Также уничтожены две вражеские пушки, четыре БпЛА, два окопных РЭБа, три автомобиля и две единицы мототехники. К тому же повреждены бронетранспортер, четыре артиллерийские системы, два авто и два мотоцикла", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении российские захватчики 34 раза штурмовали вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Силы обороны остановили 27 атак врага, еще 7 - продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял 5 попыток вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. 4 боя уже завершены, еще 1 - продолжается.

На Ореховском направлении было 3 боестолкновения. Российские оккупанты атаковали неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении враг дважды штурмовал позиции ВСУ, и потерпел поражение.

В Генштабе добавили, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

"Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На этот момент известно о 12 авиационных ударах с применением 14 КАБов", - говорится в вечернем отчете.

Кроме того, передали в военном командовании, на других направлениях - без особых изменений.