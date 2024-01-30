В ВСУ заявили об использовании россиянами гранат с запрещенным хлорпикрином

Российские военные предположительно применяют на фронте гранаты К-51 с хлорпикрином. Это запрещенное химическое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По его словам, россияне нарушают правила ведения войны и используют против украинских военных боеприпасы с ядовитыми веществами. Каждый такой случай исследуется отдельно и затем отправляется в международные институты.

"Вероятно, это гранаты К-51 с хлорпикрином", – сказал Штупун.

Он отметил, что при использовании химического оружия нужно не допускать попадания этого вещества в блиндаже. Если же это произошло, то от хлорпикрина спасает обычный противогаз.

Что такое хлорпикрин?

Это химическое вещество, которое является либо бесцветной, либо бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом. Была открыта в 1848 году шотландским химиком Джоном Стенхаусом.

Ее температура кипения составляет 112 градусов, при этом она плохо растворяется в воде. Хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей и быстро лишает человека боеспособности. В большой концентрации он может привести к смерти, отравить воду и пищу солдат.

Использование химического оружия РФ против Украины

Украинские военные сообщили о росте динамики использования российскими захватчиками химических боеприпасов. Каждый день фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Военные зафиксировали уже 626 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них 51 случай зафиксирован только в январе этого года.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены тем, что россияне пойдут на такой отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

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