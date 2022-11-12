ВСУ завершают освобождение правого берега Херсонской области, - ISW
Украинские военные в Херсонской области продолжают продвигаться к Днепру. Наши воины преследуют врага, пытающегося бежать на другой берег реки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что сейчас сложно установить, сколько оккупантов остаются на западном берегу.
"Спутниковые снимки подтверждают, что российские войска разрушили Антоновский и Железнодорожный мост (близ Херсона) и мостовую дамбу Новой Каховки (восточнее Херсона близ Новой Каховки) через реку Днепр и Даровский мост (к северо-востоку от Херсона) над рекой Ингулец в последней попытке заблокировать наступление украинцев в направлении центральной Херсонской области", - отметили в отчете ISW.
В то же время специалисты информируют, что геолокационные спутниковые изображения также указывают на то, что захватчики подготовили первую и вторую линии обороны к югу от Днепра и, вероятно, будут продолжать усилия по укреплению позиций на левом берегу в ближайшие дни.
Напомним, площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров.
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