ВСУ завершают освобождение правого берега Херсонской области, - ISW

Украинские военные в Херсонской области продолжают продвигаться к Днепру. Наши воины преследуют врага, пытающегося бежать на другой берег реки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что сейчас сложно установить, сколько оккупантов остаются на западном берегу.

"Спутниковые снимки подтверждают, что российские войска разрушили Антоновский и Железнодорожный мост (близ Херсона) и мостовую дамбу Новой Каховки (восточнее Херсона близ Новой Каховки) через реку Днепр и Даровский мост (к северо-востоку от Херсона) над рекой Ингулец в последней попытке заблокировать наступление украинцев в направлении центральной Херсонской области", - отметили в отчете ISW.