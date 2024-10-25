ВСУ нанесли удары по установкам ЗРК "Бук" средством за 500 долларов (видео)
Украинские военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3". Это было сделано благодаря средству за 500 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование сил беспилотных систем ВС Украины.
Как рассказали в СБС, на вражеское оружие из беспилотника был сброшен боеприпас стоимостью 500 долларов. Там отметили, что этот пример демонстрирует эффективность современных технологий, ведь стоимость "Бука" в полной комплектации оценивается примерно в 100 миллионов долларов.
"Спасибо другим подразделениям Сил обороны за четкое взаимодействие и координацию действий. Достигаем результата благодаря четкому планированию и использованию современных беспилотных систем", - говорится в сообщении.
В то же время портал Defense Express отмечает, что Вооруженные силы за последние три дня нанесли сокрушительные удары по двум установкам ЗРК "Бук-М3". Одна была уничтожена, а другая повреждена.
Там обратили внимание, что украинская тактика атаки беспилотниками прекрасно показала себя в соотношении цены. Ведь боеприпас за 500 долларов может легко уничтожать новейшую российскую систему ПВО стоимостью в миллионы долларов.
Следует также напомнить, что ранее украинские военные выслеживали "Бук" в основном с помощью HIMARS. Однако атака дронов свидетельствует о том, что такие же эффективные результаты можно достичь и с помощью более дешевых средств.
Уничтожение российской техники
Сегодня стало известно, что Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3". Кроме того, ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2" оккупантов в Луганской области.
В частности, в ночь на 25 октября подразделения СБС вместе с другими составляющими Сил обороны обнаружили и ликвидировали средства противовоздушной обороны противника - они поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станцию подсветки целей и наведение ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук- М2" врага.
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