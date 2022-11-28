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ВСУ нанесли мощные удары по россиянам в Запорожской области: в Генштабе посчитали потери противника

Фото: ВСУ нанесли мощные удары по россиянам в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники 26 ноября нанесли мощные удары по оккупантам в Запорожской области. Враг понес значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. Уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 солдат", - отметили наши воины.

Также в Генштабе рассказали, что в районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 оккупантов получили ранения. Число погибших врагов уточняется.

Кроме того, было зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

Напомним, украинские военные за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области.

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