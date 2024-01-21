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ВСУ опровергли обвинения россиян в обстреле Донецка

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины опровергли обвинения россиян в обстреле временно оккупированного Донецка, который произошел 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления в Facebook.

"Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - говорится в сообщении. 

Военные подчеркнули, что россиянам придется отвечать за отобранные жизни. 

"Донецк - это Украина! России придется отвечать за отобранные жизни украинцев", - говорится в сообщении.

Обстрел Донецка

21 января во временно оккупированном Донецке обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик". По данным оккупантов, в результате обстрела погибли 25 человек и еще 20 - получили ранения. 

При этом российские захватчики обвинили в обстреле рынка в Донецке украинских военных.

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ДонецкВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины