ВСУ закрепляются к югу от Бахмута и отбивают атаки врага на востоке

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По словам спикера, ВСУ продолжают давить на врага южнее Бахмута, закрепляют на достигнутых рубежах. Защитники работают артиллерией по выявленным целям и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

скриншот deepstatemap.live

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Керамика, Марьинки, Красногоровки, Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - заявил спикер.

Украинские воины также продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Ковалев добавил, что захватчики вели наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Но попытки оккупантов были безуспешными.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В частности, в Донецкой и Запорожской областях.

За это время нашим защитникам удалось освободить более 10 населенных пунктов. Недавно Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Ранее на этом из направления было освобождено село Старомайорское.

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