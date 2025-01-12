ВСУ зафиксировали новое преступление оккупантов в Торецке (фото)

Украинские военные застали оккупантов за совершением нового преступления в Торецке Донецкой области. Это уже стало привычной практикой для врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
"Очередное нарушение правил ведения войны российскими военными зафиксировали аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады в Торецке", - говорится в сообщении.
В частности, переодетые оккупанты были замечены во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности в городе.
"Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие", - говорят военные.
В Торецке оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением (facebook.com/28mechanizedbrigade)
По их словам, это усложняет работу, ведь ВСУ не стреляет во все, что движется, как это делают оккупанты.
За сутки, 11 января, ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения состава РФ. Всего на фронте состоялось 184 боевых столкновения.
Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении, где произошло 77 штурмов. Что касается Торецкого направления, то оккупанты шесть раз штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка и Дилиевки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.