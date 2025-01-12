ВСУ зафиксировали новое преступление оккупантов в Торецке (фото)

"Очередное нарушение правил ведения войны российскими военными зафиксировали аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады в Торецке", - говорится в сообщении.

В частности, переодетые оккупанты были замечены во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности в городе.

"Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие", - говорят военные.

В Торецке оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением (facebook.com/28mechanizedbrigade)

По их словам, это усложняет работу, ведь ВСУ не стреляет во все, что движется, как это делают оккупанты.