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ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного. Ему вручили подозрение

Фрир: ВСУ взяли в плен военного-предателя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины взяли в плен военного из Крыма, который перешел на сторону врага. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении бывший украинский военный попал в плен к ВСУ.

Следствие установило, что мужчина добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб.

 

Фото: в плен ВСУ попал военный-предатель (dbr.gov.ua)

Как отмечает ГБР, его родители до сих пор проживают в Полтавской области.



Фигуранту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предателю грозит пожизненное заключение.

 

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили в Одесской области агентурную группу России. В нее вошли трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет и рецидивист. Они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции.

Также ранее СБУ разоблачила руководство черкасского химзавода. Предприятие наладило поставки оптовых партий удобрений в Россию.

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