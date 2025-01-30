ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного. Ему вручили подозрение

В январе 2025 года во время штурма позиций врага на Донецком направлении бывший украинский военный попал в плен к ВСУ.

Следствие установило, что мужчина добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел воевать против Украины в составе российских штурмовиков 123 омб.

Фото: в плен ВСУ попал военный-предатель (dbr.gov.ua)

Как отмечает ГБР, его родители до сих пор проживают в Полтавской области.





Фигуранту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предателю грозит пожизненное заключение.