ВСУ зимой способны наступать не хуже РФ: эксперт о возможном плане следующей операции

Что этому предшествовало

На днях глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уточнил предполагаемые сроки.

"Осталось еще некоторое количество времени, предположительно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили", - отметил он.

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признает: в условиях холода, сырости и грязи продвигаться будет сложнее. Но заверил в том, что контрнаступление все равно продолжится.

Прогнозы западных партнеров настораживают, и некоторые параллели можно провести с прошлым годом. Конец активной фазы наступления-2022 как раз датируется октябрем-ноябрем. Тогда была завершена Харьковская операция, на востоке ВСУ вернули контроль над Лиманом, а к середине ноября - над Херсоном и правобережной частью региона.

Следующая наступательная операция, возможно, уже спланирована Генштабом

Отметим, не бывает наступательных операций, которые длятся до бесконечности, и нынешняя украинская завершится, как только будут достигнуты намеченные цели. Но глупо полагать, что осень или тем более зима сможет остановить Украину.

По мнению Гетьмана, вполне возможно, что следующая операция уже спланирована Генштабом и сейчас идет подготовка.

"Нельзя утверждать, что мы остановимся зимой. Из заявлений западных партнеров может показаться, что с наступлением холодов мы якобы не сможем двигаться вперед. Ничего подобного. Мы зимой не хуже россиян можем идти в наступление. Уже вскоре мы увидим, кто первым справится с дождями, грязью, со всем тем, что нас ожидает в октябре-ноябре. И кто будет больше наступать зимой", - подытожил эксперт.

Больше о влиянии погоды на фронт и о том, способны ли дожди или морозы остановить ВСУ, - в материале РБК-Украина.