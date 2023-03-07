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ВСУ уже используют высокоточные авиабомбы, - американский генерал

Фото: Джеймс Хекер, глава ВВС США в Европе (facebook.com/USAFEAFAFCommander)
Автор: Александр Белоус

Украинские ВВС получили возможность использовать высокоточные авиабомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range, или JDAM-ER, против российских войск на расстоянии до 45 миль (72 км).

Об этом заявил Джеймс Хекер, глава ВВС США в Европе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Как отметил генерал, Украина получила от США высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия по сравнению с бомбами с гравитационным сбросом и имеют боле высокую точность.

"Это недавняя возможность, которую им предоставить им, вероятно, за последние три недели", - сказал он.

Хекер подтвердил, что он говорил конкретно о JDAM-ER. Его комментарий об этом оружии, прибывшем в Украину около трех недель назад, также совпадает с сообщением Bloomberg о том, что американские военные работают над его доставкой, которое было опубликовано 21 февраля.

Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас есть в Украине, ограничено. "У них достаточно, чтобы нанести пару ударов", - сказал он.

Стандартные комплекты JDAM предназначены для соединения с различными типами неуправляемых бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами, разработанными в том же форм-факторе, превращая их в высокоточное оружие.

Полный комплект JDAM состоит из нового хвостового оперения, которое содержит систему наведения с помощью инерциальной навигационной системы (INS) с помощью GPS, и планок, которые проходят вдоль корпуса бомбы, что дает ей ограниченную способность планировать к назначенной цели.

Обычная бомба JDAM может, в зависимости от высоты, на которой она выпущена, поражать цели на расстоянии до 15 миль. Добавление к JDAM-ER комплекта крыльев увеличивает дальность полета примерно до 45 миль.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США поставляют Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing, которые способны поражать цели на расстоянии более 70 км.

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