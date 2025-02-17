ВСУ потеряли позиции на Новопавловском направлении, ведутся меры по стабилизации

По данным ОСГВ, украинские воины держат оборону уничтожая превосходящие силы оккупантов на Новопавловском направлении. С целью восстановления утраченного положения в районе Зеленовки захватчики пытались доставить штурмовые группы на автомобилях. Результат работы нашей артиллерии и операторов дронов - две уничтоженные машины вместе с личным составом.

Неподалеку Нового Комара по колонне оккупантов из двух танков и двух ББМ было нанесено огневое поражение, что заставило врага отказаться от дальнейших наступательных действий.

В районе Константинополя наши воины уничтожили шесть вражеских багги и три мотоцикла, у Новоселки - один танк и две ББМ. Однако в результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Напомним, по данным Генштаба, за последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.