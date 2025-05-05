ВСУ, волонтеры или ГУР? Кто возглавил рейтинг доверия среди украинцев

Результаты исследования "Текущее состояние социальной сплоченности в Украине. Доверие, экономика, социальные настроения" были обнародованы еще 29 апреля на форуме "Демократическая неделя Карпатское море".

Они свидетельствуют о том, что самый высокий уровень доверия украинцы проявляют к ВСУ и волонтерам, а среди конкретных ведомств Сил безопасности и обороны Украины - к Главному управлению разведки.



Как отметил руководитель проекта ОО "Фонд содействия демократии" и основатель InfoLight.UA Юрий Гончаренко, первое место Вооруженных сил Украины обусловлено общим стремлением украинцев к победе или окончанию войны на приемлемых условиях. Основными инструментами для достижения этого они считают ВСУ, волонтерские организации и Главное управление разведки, которое считается наиболее эффективной спецслужбой.

По его мнению, высокое место ГУР в рейтинге доверия также обусловлено тем, что в борьбе с российской агрессией украинская разведка зарекомендовала себя как одна из самых мощных структур, выполняющая сверхсложные задачи.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины до 2014 года насчитывало менее 5000 сотрудников. Под руководством Кирилла Буданова оно превратилось в настоящий украинский Моссад, который "кошмарит" россиян от Дальнего Востока до Африки", - отметил Гончаренко.

Профессиональные достижения украинских разведчиков высоко оцениваются украинцами, что и демонстрирует рейтинг народного доверия.

Исследование "Текущее состояние социальной сплоченности в Украине. Доверие, экономика, социальные настроения" содержало более 80 вопросов, разделенных на семь тематических блоков, включая психологическую устойчивость (Индекс устойчивости), социальную сплоченность (Индекс сплоченности), экономическую уверенность, информационную устойчивость, а также отношение к обороне и мобилизационной политике. Сбор данных осуществлялся в две волны: первая проходила с 4 по 6 апреля 2025 года (1024 анкеты), вторая - с 17 по 26 апреля (450 анкет).