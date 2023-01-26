ВСУ ночью сбили все запущенные врагом дроны-камикадзе: названо количество

В ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных Сил ВСУ.

"Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российские войска вечером 25 января и сегодня ночью пытались нанести удары по Украине. В разных регионах страны сообщалось о работе сил ПВО.

Также сообщалось, что органы прокуратуры и следствия не сомневаются, что Иран причастен к производству и поставке беспилотников в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.