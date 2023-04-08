ВСУ расходуют в три раза меньше снарядов, чем российская армия, - Washington Post

Украинский военный чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что даже в условиях дефицита ВСУ выпускают около 7700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд.

Россия, которая тоже может быть на пределе, стреляет больше - по некоторым оценкам, в три раза больше, говорится в материале.

Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военные теперь более разборчивы в выборе целей, часто отдавая предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные впустую снаряды.

Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на артиллерию, предоставленную Киеву западными союзниками, потому что они используют снаряды калибра 155 мм, которых у Украины сейчас больше, но для гораздо меньшего количества орудий.

С такой скоростью, с которой стреляет Украина, эти запасы могут вскоре закончиться, а западные страны пытаются нарастить производство. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "текущие темпы расходов Украиной боеприпасов во много раз превышают наши нынешние темпы производства".

Страны, в которых до сих пор имеются запасы 152-мм и 122-мм снарядов советского стандарта, - это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать Украине из-за своих связей с Россией. Некоторые страны Африки и Ближнего Востока, которые на протяжении многих лет получали оружие и боеприпасы из России, также имеют запасы этих снарядов. Несколько бывших стран Варшавского договора имеют мощности для производства снарядов, но не в тех масштабах и с той скоростью, которые нужны Украине на поле боя.

Иногда третья страна, дружественная Украине, закупает боеприпасы - иногда через посредника - и затем тайно поставляет их Украине, чтобы избежать каких-либо политических последствий для продавца. Часто результатом является то, что одно артиллерийское орудие на поле боя может иметь снаряды, произведенные в нескольких странах, которые, по словам солдат, могут вести огонь по-разному, что влияет на точность.

Соединенные Штаты искали по всему миру запасы советских артиллерийских снарядов, но доставка может занять месяцы. Во вторник в рамках более крупного пакета помощи в области безопасности Пентагон заявил, что предоставит неопределенное количество артиллерийских снарядов, в том числе снаряды калибра 122 мм, которые он сам не производит. Такие снаряды использует украинская Д-30.

Роб Ли, военный аналитик Института исследований внешней политики, сказал, что он подозревает, что Соединенные Штаты и другие западные покровители увеличили поставки боеприпасов перед весенним наступлением.

Это повышает ставки для Украины, которая вскоре должна отвать большую часть территории, потому что затяжная война, скорее всего, пойдет на пользу России. Представители США заявили, что Китай рассматривает возможность отправки в Россию 122-мм и 152-мм снарядов. Ли сказал, что если это действительно произойдет, то "может существенно изменить ход войны".

"Это, в конечном счете, артиллерийская война, поэтому та сторона, у которой больше артиллерийских снарядов или которая может производить их больше и поддерживать в долгосрочной перспективе, будет иметь значительное преимущество, - сказал Ли. - Наличие артиллерийских боеприпасов является одним из наиболее важных факторов в этой войне".

Россия по-прежнему стреляет больше, чем Украина каждый день, но украинские официальные лица заявили, что заметили, что их враг становится все более консервативным, что является признаком того, что они также могут столкнуться с нехваткой снарядов. В сообщениях в социальных сетях российские военные блогеры и солдаты жалуются на нехватку боеприпасов.