ВСУ оттеснили россиян с позиций на Бахмутском направлении: карты ISW

Украинские защитники контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе. Российские войска недавно продвинулись на запад в пределах Бердичей (к северо-западу от Авдеевки).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 15 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 14 марта, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Синьковки (к северо-востоку от Купянска).
Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров в районе к востоку от Тернов и Ямполевки (к западу от Кременной).
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались под Бахмутом 15 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Командир украинского батальона, действующего в районе Бахмута, заявил, что украинские войска оттеснили российские войска с неустановленных позиций в Бахмутском направлении и что российские войска не продвинулись на окраинах Ивановского (к западу от Бахмута) за последние полторы недели.
Позиционные бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 15 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 13 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись на запад в пределах Бердичей (к северо-западу от Авдеевки).
Российский военный блогер заявил, что украинские силы контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе, и что украинские механизированные операции под Бердичами также создают проблемы для атакующих российских войск.
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 15 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.
15 марта в районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.
Позиционные бои происходили:
Недавно российские войска добились подтвержденных успехов в западной части Запорожской области.
Видео с геолокацией, опубликованное 14 марта, показывает, что подразделения российского 247-го воздушно-десантного полка (ВДВ) (7-я дивизия ВДВ) недавно продвинулись к северу и северо-западу от Вербового (к востоку от Работино).
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового.
Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области недалеко от Крынков по состоянию на 15 марта на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.
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