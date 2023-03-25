В ВСУ отреагировали на данные британской разведки по Бахмуту: требует уточнения

Данные британской разведки о том, что наступление российских войск на Бахмутском направлении замедлилось, требует уточнения. Город все еще остается самой горячей точкой фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Это нуждается в анализе. Последние три дня показывают, что сегодня было 18 боеприкосновений, еще недавно их было 30-50. Но это требует более детального анализа. Ближайшая неделя это покажет", - сказал Череватый.

По словам спикера, Бахмут остается эпицентром боевых действий и направлением главного удара российских войск.

"За эти сутки противник нанес 178 артиллерийских ударов как ствольной артиллерией, так и РСЗО, 5 авиаударов. В районе самого города Бахмут 40 обстрелов и 16 боеприкосновений. 182 оккупанта уничтожены, 218 получили ранения. Подведен боевой вертолет МИ-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика"", - добавил Череватый.