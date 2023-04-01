ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута: карты боев ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

31 марта российские войска продолжили наземные атаки на линии Сватово-Кременная. В Генштабе Украины сообщили, что они вели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового), Макеевки (22 км северо-западнее Кременной), самой Кременной, Дибровы (5 км). к юго-западу от Кременной), Кузьминого (3 км к юго-западу от Кременной), Григоровки (9 км к югу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Берестового (30 км к югу от Кременной).

В Луганской областной военной администрации Украины 31 марта отметили, что за минувшие сутки на этом направлении российско-украинские войска прошли 20 боевых действий. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали Стельмаховку и Невское (20 км к северо-западу от Кременной).

Бывший министр внутренних дел так называемой "ЛНР" Виталий Киселев опубликовал кадры, как будто бы снайперы 3-й отдельной бригады специального назначения (Спецназа) Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) действуют вблизи Кременной. Распространение видеозаписей 3-й бригады спецназа за последние несколько дней может свидетельствовать о том, что они развернулись в этом районе недавно и помогают поддерживать истощенные подразделения Западного военного округа, которые были преданы решающим операциям в этом районе с начала 2023 года.

На кадрах, обнародованных украинскими военными в конце февраля 2023 года, видны последствия отражения украинскими войсками атаки 237-го гвардейского воздушно-десантного полка (76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии) вблизи Кременной. Министерство обороны (МО) России заявило, что подразделения российской Центральной группировки войск (ЦВО) нанесли поражение украинским войскам под Дибровой.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях и добились успехов в городе по состоянию на 31 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают флаг группы "Вагнера" на здании в центре Бахмута в пределах нескольких кварталов (в пределах 400 метров) от здания городской администрации.[25] Российские "военкоры" утверждали, что войска "Вагнера" продолжали атаковать северный и южный Бахмут и безуспешно пытались наступать на запад по направлению к Хромовому.

Один из известных военных блоггеров отметил, что «Вагнеру» не удается добиться значительного прогресса в Бахмуте и что все атаки в городе и вокруг него безуспешны. Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что нет никаких признаков того, что украинские войска покидают Бахмут, утверждал, что группа "Вагнера" не отчитывается о полном объеме собственных достижений в Бахмуте, и призвал обычные российские силы вокруг Бахмута продолжать удерживать фланги и поддерживать операции в городе.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили штурм города Бахмут и провели дополнительные безуспешные наступательные действия северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки (12 км северо-западнее).

Украинские войска возобновили позиции вокруг Бахмута, и украинские чиновники продолжают подчеркивать важность продолжения обороны Украины в этом районе 31 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и восстановили утраченные позиции к югу от Ивановского (около 7 км юго-западнее Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 31 марта заявила, что преданная оборона Украины Бахмута стала "самой дорогой" российской попыткой за период войны и отметила, что "время, вооружение, техника и огромные потери, потраченные противником на захват Бахмута, не оправдывают себя с точки зрения военной". целесообразности".

Заявление Маляр подтверждает оценку ISW о том, что украинская оборона Бахмута остается стратегически надежной до тех пор, пока украинские войска заставляют российские войска отводить живую силу и технику без украинских. войска несут чрезмерные потери. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 31 марта сообщил, что российские войска на отдельных участках Бахмута заметно нервничают из-за того, что время не против них, и у них меньше человеческих ресурсов для штурма украинских позиций.

31 марта русские войска продолжали наступление на линии фронта Авдеевка-Донецк. Опубликованные 31 марта геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в Веселое (6 км к северу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждал, что русские войска совершили штурм близ Степного (9 км к северо-западу от Авдеевки) и Керамика (15 км к северо-западу от Авдеевки) и начали наступательные операции на западные части Авдеевки. Он утверждал, что продолжаются бои под Первомайским (11 км юго-западнее Авдеевки) и что российские войска штурмовали украинские позиции в западной Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки).

Также он утверждал, что у Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) действует батальон так называемой "ДНР" "Сомали" 1-го армейского корпуса, а украинские силы вели штурм в направлении Песков (9 км к юго-западу от Авдеевки). Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия под самой Авдеевкой; в 14 км северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки, Новокалинового и Степного; и в пределах 27 км юго-западнее Авдеевки возле Северного, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

31 марта российские войска не производили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области. Спикер Восточной группировки войск России Александр Гордеев заявил, что российские войска отразили украинскую разведку в неопределенных районах западной части Донецкой области. Российский "военкор" заявил, что элементы БАРС-23 (российский боевой резерв страны) воюют вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

Украинские удары по районам сосредоточения России на юге Украины, вероятно, заставят российскую группировку в этом районе изменить тактику во избежание риска ударов. 31 марта Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины заявило, что российские войска в этом районе рассредоточиваются и рассредоточивают войска и технику, чтобы не представить цели.

В Южном оперативном командовании Вооруженных сил Украины также отметили, что за минувшие сутки украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум районам российского сосредоточения. На видео с геолокацией, опубликованном 30 марта, виден украинский удар по российской системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Каховке. Российские источники утверждали, что российские и украинские силы вели взаимный обстрел через реку Днепр и украинские силы обстреливали позиции россиян на восточном (левом) берегу Херсонской области.

31 марта русские войска продолжали регулярные обстрелы Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей. В Днепропетровской области отметили, что российские войска вечером 30 марта нанесли удары по Никополю с беспилотников "Шахед".