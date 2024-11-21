ВСУ восстановили позиции возле Покровска, враг продвинулся на 6 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области во время боев 20 ноября.

Геолокационные кадры от 14 и 18 ноября показывают, что войска РФ продвинулись севернее Зеленого Пути (юго-восточнее Коренево) и северо-западнее Малой Локни (севернее Суджа), и эксперты ISW не наблюдали последних доказательств присутствия ВСУ в этих районах.

В Минобороны РФ и несколько других российских источников 20 ноября заявили, что войска РФ якобы "разгромили" украинские войска возле леса Ольговка (юго-восточнее Коренево) и перерезали пути поставок к позициям ВСУ в этом районе. При этом аналитики ISW не подтверждают такие заявления.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области 20 ноября.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 19 и 20 ноября продолжали наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но продвижения не было.

Российские "военкоры" заявили, что 18 ноября путинские войска якобы отбили украинскую механизированную контратаку вблизи Глубокого и Липцев, а 20 ноября один блогер добавил, что ВСУ недавно начали механизированный штурм размером в роту возле Глубокого.

Российский источник ISW отметил, что отсутствие листьев на Харьковском направлении влияет на оперативное состояние как украинских, так и российских войск, поскольку это уменьшает прикрытие и маскировку от беспилотников и артиллерийского огня.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Купянска. Геолокационные кадры от 19 ноября показывают, что захватчики продвинулись в западную часть Глушковки (юго-восточнее Купянска).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись северо-западнее и юго-западнее Кругляковки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российский блогер рассказывал, что войска РФ не продвинулись за реку Оскол на Купянском направлении, согласно выводам экспертов ISW относительно оценки рельефа местности.

Российский источник утверждал, что ВСУ контратаковали на северо-востоке Купянска.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Первомайского, вблизи Загрызово, Кругляковки, Лозовой, Зеленой Рощи, Компанки, Чернещины, Новоегоровки, Грековки, Заречного, Тернов, Торского и около Григорьевки 19 и 20.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска нанесли удар по понтонной переправе через реку Северский Донец вблизи Райгородка (юго-западнее Кременной) ракетой класса "воздух-земля" Х-38.

Операция РФ №3 - Донецкая область

20 ноября ни украинская сторона, ни российская не сообщали о боевых действиях на Северском направлении.

20 ноября российский "военкор" заявил, что войска РФ действуют под постоянным давлением украинских беспилотников к югу от Северска.

Российские оккупанты недавно продвинулись к северу и югу от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 и 19 ноября, показывают, что захватчики продвинулись к востоку от Орехово-Василовки и к западному берегу канала Северский-Донец Донбасс к западу от Озаряновки.

Российский блогер утверждал, что подразделения РФ якобы прорвали оборону ВСУ между Часовым Яром и Клищиевкой, и закрепили позиции возле канала.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что россияне безуспешно атакуют центр Часового Яра, используя огневые группы из 2-3 человек, но оккупанты не в состоянии использовать эти атаки для содействия более широкому и более значимому проникновению.

Российский источник ISW утверждал, что войска РФ закрепили позиции в центре Часового Яра, а российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска атакуют завод в центре н.п.

Российский блогер утверждал, что войска РФ недавно продвинулись на 2 км в Октябрьском микрорайоне в восточной части Часового Яра.

20 ноября российские оккупанты продолжали штурм возле самого Часового Яра и к югу от этого города около Ступочек.

Российские захватчики недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 19 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись в северной и юго-западной частях города.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвигаются вблизи многоэтажек в центре Торецка и закрепили позиции вдоль улицы Грушевского и возле стадиона "Авангард".

Российские оккупанты продолжали штурмовые действия в самом Торецке, около Дружбы и Щербиновки 19 и 20 ноября.

Силы обороны Украины недавно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 20 ноября показывают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции к югу от Николаевки (восточнее Покровска).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ, действовавшие к югу от Покровска, продвинулись к Юровке, в направлении Пустынки, и на 1,5 ки вглубь к западу от Новоалексеевки. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали штурмы в районе н.п. Миролюбовки и Луч возле Крутого Яра, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Петровки, Григорьевки, Пушкиного, Желтого и Юровки 19 и 20 ноября.

Российские оккупанты недавно продвинулись к северу от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 19 и 20 ноября, показывают, что захватчики продвинулись к югу от Солнцевки, к востоку от Бересткого, по улице Франко в восточной части Курахово, и вдоль железнодорожного моста через водохранилище.

Российские "военкоры" утверждали, что подразделения РФ захватили Новую Ильинку (на северном берегу водохранилища) и наступали в восточной части Курахово.

В Минобороны РФ рассказывали, что войска РФ захватили Ильинку, хотя в ISW оценивают, что оккупанты взяли под контроль этот н.п. еще 13 ноября.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска недавно продвинулись в Берестки и Курахово с севера, и ведут разведку боем вблизи многоэтажных домов в Курахово.

Один блогер утверждал, что войска РФ оккупировали более 90% н.п. Бересткое, а украинские войска контратакуют в самом Курахово.

В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения ведут наступление небольшими группами и пытаются окружить ВСУ на Кураховском направлении.

Российские захватчики продолжали штурмы под самым Курахово, возле Зари и Солнцевки, Новоселидовки и Берестков, Максимиляновки и Дальнего 19 и 20 ноября.

Войска РФ недавно продвинулись к северу от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись во время механизированного штурма размером во взвод к северо-востоку от Богоявленкия.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Трудового, вдоль линии Константинопольское - Сухие Ялы и в направлении Веселой Рощи, и в районе 4,7 км к северу от Антоновки и Елизаветовки. Однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты продолжали наступление в районе Екатериновки, Елизаветовки и Антоновки, возле Трудового и Константинопольского, а также возле Сухих Ялов 19 и 20 ноября.

20 ноября войска РФ продолжили штурмы на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвигаются к северу от Макаровки, Ровнополья и Новодаровки, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Вячеслав Волошин заявил, что оккупанты ведут значительное количество штурмов в направлении Времовки, пытаясь перерезать наземные пути сообщения ВСУ Большая Новоселка - Курахово.

Волошин заявил, что россияне наступают небольшими группами от 5 до 10 пехотинцев и используют бронетехнику для транспортировки пехоты на передовые позиции.

Войска РФ наступали возле Раздольного, возле самой Великой Новоселки и возле Новодаровки 19 и 20 ноября.

Российский блогер утверждал, что ВСУ также контратакуют вблизи Ровнополья (юго-западнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

19 и 20 ноября российские захватчики продолжали наступать на западе Запорожской области северо-западнее Работино вблизи Новоандреевки и Нестерянки, и северо-восточнее Работино около Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин 19 ноября сообщил, что оккупанты не используют технику во время штурмов из-за украинских ударов, ведут штурм небольшой пехотой и используют технику только для транспортировки пехоты на передовые позиции

Волошин добавил, что войска РФ ведут многоволновый штурм группами от 1 до 2 военнослужащих, чтобы вытеснить ВСУ с позиций, после чего российские "окопные группы" неустановленного размера пытаются закрепиться на этих позициях.

20 ноября российский "военкор" отметил, что в Запорожском направлении становится все холоднее и на следующей неделе (примерно 24-30 ноября) ожидается мороз.

Российский блогер утверждал, что украинская радиоэлектронная борьба (РЭБ) и недостаточное количество радиостанций влияют на способность путинских войск вызвать эвакуацию раненых или корректировать огонь артиллерии.

Российское военное командование в значительной степени не удалось обеспечить российские силы средствами связи, что заставило, в частности, многих солдат РФ полагаться на свои личные устройства для организации командования и управления, материально-технического обеспечения и боевых действий, рассказали в ISW.

19 и 20 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но линия фронта не изменилась.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечернем ведении 20 ноября информировали, что с начала суток на фронте произошло 147 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты больше всего давят в районе Купянска, Курахово и Покровска, а также враг активизировал штурмы возле Времивки в Донецкой области.