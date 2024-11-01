ВСУ восстановили позиции под Курахово, враг продвинулся на четырех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно совершили две механизированные контратаки, которые привели к незначительному продвижению в районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 октября, показали, что ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод западнее Погребков, что указывает на то, что путинские войска недавно продвинулись в этом районе, говорится в отчете.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией от 31 октября показали, что части войск РФ начали контратаку восточнее Любимовки и продвинулись в этом районе.

Один российский военкор утверждал, что российские подразделения захватили Любимовку, но другие блогеры рассказывали, что бои в этом районе продолжаются, и что ВСУ удерживают ограниченные позиции вблизи Любимовки и к югу от Ольговки.

Российские и украинские войска продолжали боевые действия вблизи Нового Пути, возле Дарьино, Мартыновки, Новоивановки, Зеленого Пути и Плехово.

Сообщается, что российское военное командование отдает приказ своим войскам начать фронтовое наступление на Курском направлении, что привело к большим потерям.

Так, 27 октября семь военнослужащих 382 морского пехотного батальона РФ опубликовали видеообращение, в котором обвинили российское военное командование в ведении такого фронтового штурма батальона в Курской области.

Кроме того, эти российские военнослужащие заявили, что не возвращаются на передовую, и отметили, что батальон потерял в бою 2 из 4 штурмовых групп.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области близ Волчанска 30 и 31 октября, но не продвигались.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Харьковском направлении, 31 октября заявил, что украинские силы успешно держат оборону от обстрелов со стороны пехоты РФ на этом направлении, и что войска РФ используют мотоциклы, багги, вездеходы (квадроциклы) и других небронированных транспортных средств для проведения этих атак.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратакуют вблизи Глубокого.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска и к западу от Сватово.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что войска РФ продвинулись к западу от Стельмаховки. Дополнительные геолокационные кадры от 31 октября свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись в северную часть Кругляковки и, возможно, оккупировали населенный пункт.

30 и 31 октября российские "военкоры" утверждали, что российские части продвинулись к западу от Стельмаховки и вышли на админграницу Луганской области, но и ISW не нашли подтверждения этого заявления.

30 и 31 октября российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Купянска в районе Синьковки на глубину 500 метров, вблизи Петропавловки, на Колесниковку, возле Первомайского и на северную окраину Тернов, и готовятся наступать на юг к н.п. Загрызово.

Однако эксперты ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжили наступление в районе Кондрашовки, возле Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Песчаного, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Берестового, Екатериновки, Богуславки, Лозовой, Степной Новоселовки, Вишневого, Зеленого Гая, Дружелюбовки та Грековки, около Тернов, Заречного и в районе Серебрянского лесничества.

31 октября российский блогер заявил, что войска РФ в ближайшее время ожидают контрудара со стороны ВСУ на Купянском направлении.

Операция РФ №3 - Донецкая область

30 и 31 октября российские оккупанты продолжали наступательные операции к северо-востоку от Северского в районе Белогоровки и к востоку от Северского в районе Верхнекаменского, но не продвинулись.

30 и 31 октября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, включая микрорайон Октябрьский в восточной части города, но успеха не имели.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвигались по трассе Т0504 Бахмут-Константиновка к югу от Часового Яра, и на 2 км к востоку от Ступочек, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей вблизи Часового Яра, сообщил 31 октября, что небольшие российские пехотные группы иногда пересекают канал Северский Донец - Донбасс, но не могут значительно продвинуться из-за украинских ударов.

Российский блогер отметил, что дождливая погода под Часовым Яром превратила землю в "непроходимую грязь".

31 октября российские захватчики продолжили наступление в Торецком районе, но не продвинулись.

31 октября спикер Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова сообщила, что оккупанты снизили темпы штурма Торецка, но не снизили использование артиллерии и авиации для ударов.

Бобовникова заявила, что российские авиаудары являются неточными, и иногда наносят "дружеский огонь".

Войска РФ незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 31 октября показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Новоторецкого и к северо-западу от Селидово.

Российские захватчики продолжали наступать в районе Миролюбовки, Мирнограда и Луча, в направлении Новоалексеевки и Григорьевки, возле Лысовки, Сухого Яра, Новогродовки, Вишневого, Крутого Яра, Николаевки и Селидово.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Покровском направлении, сообщил, что оккупанты начали использовать багги для перевозки пехоты для штурма, и что российские подразделения действуют в зоне ответственности бригады ВСУ.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что власти блокируют некоторые районы города для подготовки обороны, и отметил, что ВСУ с 2022 года строят эшелонированную оборону в Покровске.

Украинские защитники и российские оккупанты недавно продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от Курахово.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что ВСУ возобновили позиции в лесистой местности юго-западнее Победы (юго-восточнее Курахово).

Дополнительные геолокационные кадры от 31 октября указывают на то, что российские подразделения продвинулись к юго-западным административным границам Кураховки и, вероятно, оккупировали населенный пункт.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы также захватили н.п. Волченко (юго-западнее Кураховки), хотя связанный с Кремлем блогер рассказывал, что ВСУ удерживают позиции в населенном пункте.

Российские "военкоры" также утверждали, что бронетанковая штурмовая группа РФ захватила позиции в окрестностях Курахово и продвинулась в районе Новодмитровки, Кременной Балки и Вознесенки, юго-западнее Горняка, западнее Александрополя, и западнее Победы.

Но эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кременной Балки и Ильинца, вблизи Кураховки, Вознесенки, Островки, Острого и Максимилиановки 30 и 31 октября.

Российские захватчики, вероятно, оккупировали Новоукраинку (к северо-западу от Угледара). Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, свидетельствуют о том, что недавно российские подразделения продвинулись в центральной части Новоукраинки и, вероятно, захватили село, говорится в отчете.

Российские источники ISW, включая Минобороны РФ, утверждали, что путинские войска захватили Ясную Поляну и продвинулись к северу от Богоявленки.

Российский "военкор" также утверждал, что войска РФ продвинулись в н.п. Трудовое (к северу от Богоявленки). Однако в ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Российские захватчики наступали в районе Екатериновки, Елизаветовки, Дальнего и Антоновки, возле Богоявленки, Новоукраинки, Трудового и Максимовки 30 и 31 октября.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 30 и 31 октября.

"Южная ось"

Российские оккупанты продолжали наступление в западной части Запорожской области 30 и 31 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Войска РФ наступали северо-восточнее Работино вблизи Волшебного и севернее Работино около Новоданиловки.

Оккупационные "власти" Бердянска и украинские источники сообщили, что 31 октября беспилотники ВСУ ударили по порту Бердянска и повредили окрестные здания.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 октября российские захватчики продолжили атаки на Днепровском (Херсонском) направлении, предположительно на левом берегу Херсонской области и на островах у дельты реки Днепр, говорится в отчете.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 31 октября об оперативной обстановке рассказали, что на фронте произошло 150 боевых столкновений.

Также в Силах обороны отметили, что наибольшее количество боев фиксируется на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.