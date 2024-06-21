ВСУ отбивают территории возле Волчанска, враг продвинулся в районе Часового Яра: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Геолокационные кадры, опубликованные 20 июня, показывают, что ВСУ недавно отвоевали несколько позиций к северо-востоку от Вовчанска и продвинулись вдоль улицы Соборной (северная часть города).

Один из российских блогеров утверждает, что войска РФ нанесли удары по украинским позициям вдоль улиц Гоголя и Олеся Досвитного в центре Волчанска, но ISW не обнаружил в свидетельств укрепления российских позиций в этом районе. Аналитики предполагают, что ВСУ сохраняют позиции в этом районе, несмотря на предыдущие заявления России.

Также блогер утверждает, что российские силы захватили два здания на территории Волчанского агрегатного завода. ISW не обнаружил визуального подтверждения этого утверждения.

Другой российский блогер утверждал, что войска РФ занимают позиции примерно в 300 метрах от реки Волчья в районе Вовчанска. Еще один говорил, что российские силы продвинулись на расстояние до 1,55 километров в направлении поселка Тихое (непосредственно к востоку от Вовчанска). Генштаб ВСУ в то же время сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки в районе Тихого, что подтверждает предыдущие российские сообщения о том, что украинские силы отвоевали этот населенный пункт.

Также представитель украинской группы войск «Хортица» подполковник Назар Волошин сообщил, что с утра 20 июня российские атаки в районе Волчанска стали менее интенсивными.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска 19 и 20 июня продолжали наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

По утверждениям российских блогеров, войска РФ продвинулись на глубину до 1,13 км по фронту шириной 2 км к западу от Площанки (к северу от Кременной) и на глубину до 300 м в лесном массиве у Торска. Однако, ISW пока не обнаружил визуальных подтверждений.

Операция №3 - Донецкая область

Недавно войска РФ провели механизированную атаку численностью примерно во взвод на Северском направлении. Как сообщается, по состоянию на 20 июня противник добился незначительных успехов в других частях этого района.

В тот же день ГПСУ опубликовала геолокационные кадры, на которых украинские войска отражают нападение россиян численностью примерно до взвода, которые двигались к юго-востоку от Выемки (к юго-востоку от Северска). В их составе был один танк и два БМП. Российский блогер также сообщил, что россияне атаковали под Выемкой.

Другой блогер утверждает, что РФ продвинулись на расстояние до 1 км к юго-западу от Раздоловки (к югу от Северска и юго-западу от Выемки). Еще один блогер говорит, что армия РФ продвигается дальше на север в Белогоровке (к северо-востоку от Северска). Однако, аналитики ISW не заметили визуальных свидетельств продвижения россиян в этих районах.

Генштаб ВСУ сообщал, что 19 и 20 июня украинские войска отразили российские атаки восточнее Северска в районе Верхнекаменского и в районе Раздоловки.

На геолокационных кадрах, опубликованных 19 июня, видно, что россияне продвинулись к берегу канала Северский Донец-Донбасс в центральной части Калиновки (к северу от Часового Яра) в районе, где канал проходит под землей.

Аналитики делают вывод, что если войска РФ смогут должным образом воспользоваться этим наступлением, они смогут атаковать Часов Яр с севера и угрожать украинским позициям в центре города без необходимости пересекать каналы, чтобы войти в населенный пункт. Отмечается, что российские силы пока не смогли пересечь канал в том месте, где он проходит над землей в микрорайоне Канал (самый восток Часового Яра).

Российские блогеры также сообщают о российских успехах в районе канала в Калиновке. Представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 20 июня отметил, что войска РФ возобновили пехотные фронтальные атаки на направлении Часового Яра после того, как недавно понесли больше потери в ходе неудачных механизированных наступлений.

19 и 20 июня оккупанты продолжали наступательные действия на Торецком направлении (юго-западнее Часового Яра и западнее Горловки), но подтвержденных успехов не имели.

Аналитики сообщают, что российские захватчики недавно продвинулись к северо-западу и юго-западу от Авдеевки.

Так, геолокационные кадры, опубликованные 20 июня, показывают, что россияне добились незначительных успехов на южном берегу Самойлова оврага к северо-востоку от Сокола (северо-запад Авдеевки), что в целом соответствует заявлениям российских военных.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что российские силы продвинулись на северном берегу Карловского водохранилища (юго-запад Авдеевки), а российские блогеры аналогичным образом сообщили об успехах РФ в районе водохранилища 20 июня.

Блогеры также утверждали, что российские войска наступали на окраине Карловки и к западу от Нетайлово (как к югу от Карловского водохранилища, так и к юго-западу от Авдеевки), а также в районе Яснобродовки (к западу от Авдеевки), но ISW не обнаружил визуальных подтверждений этих утверждений.

Волошин отметил, что российские силы используют меньше бронетехники в атаках к западу от Авдеевки, чем раньше, и теперь полагаются на небольшие группы легкой пехоты на квадроциклах или мотоциклах, чтобы упростить передвижение вдоль лесополос.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты недавно незначительно продвинулись к западу от поселка Сладкое (к юго-западу от Донецка). Российские блогеры также утверждали, что войска РФ на мотоциклах продвигались в этом районе.

Аналитики отмечают, что 19 и 20 июня российские войска продолжали наземные атаки к западу от Донецка в пределах Красногоровки, Георгиевки и Максимильяновки, а также к юго-западу от Донецка в районе Победы, Константиновки, Парасковьевки и Водяного.

20 июня российские войска продолжили наземные атаки в приграничном районе Донецко-Запорожской области в районе села Урожайное и Временовки (оба южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

20 июня позиционные бои продолжались на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки (к северо-западу от Работино), но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не произошло.

19 и 20 июня позиционные бои продолжались на восточном левобережье Херсонской области, в том числе в районе Крынок.

Российский блогер сообщил, что один из российских военнослужащих, действовавший на Херсонском направлении, заявил, что у российских сил возникают проблемы из-за эффективной радиоэлектронной борьбы ВСУ (РЭБ).