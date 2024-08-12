ВСУ отражали 30 атак РФ на Покровском направлении, 9 боев еще продолжаются, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 11 августа, на фронте с начала суток произошло 71 боевое столкновение. Силы обороны Украины отражали 30 атак врага, еще 9 боестолкновений продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара (применив 15 ракет), 45 авиационных ударов 62 КАБами, 229 ударов дронами-камикадзе, а также совершили почти 2300 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боеприкосновение, ситуация контролируемая.

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня украинские защитники отражали шесть штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, Клещеевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить подразделения ВСУ оказались тщетными, продолжается бой недалеко от Часового Яра. Ситуация контролируемая.

При поддержке авиации враг четыре раза пытался вклиниться в оборону украинцев на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отражены защитниками Украины, две - продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новогродовка, Гродовка, Желанное, Орловка и Николаевка украинские войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боестолкновений продолжаются. Силы обороны принимают меры по удержанию определенных рубежей.

"По предварительным данным за сегодня враг потерял более 250 ликвидированных и раненых, также украинскими военнослужащими уничтожены три артиллерийские системы, боевая бронированная машина, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были существенно повреждены", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, продолжается бой.

На Времивском направлении в настоящее время оккупанты атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении украинские войска отразили две атаки противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили две атаки российских захватчиков.

"Сегодня отмечаем воинов 100 отдельной механизированной бригады , которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери", - добавили в Генштабе.