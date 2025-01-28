ВСУ отбили позиции под Торецком, враг продвинулся на трех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

На "украинском плацдарме" в Курской области 27 января продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Минобороны РФ 27 января заявили о захвате села Николаево-Дарьино (северо-западнее Суджи), но в ISW считают, что войска РФ, вероятно, взяли под контроль этот населенный пункт еще по состоянию на 21 января.

Бои продолжались возле Косицы (к северу от Суджи), а ВСУ, как сообщается, контратаковали вблизи Николаево-Дарьино 26 и 27 января.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

27 января российские оккупанты продолжали атаки в Харьковской области возле Липцев и Волчанска, но не продвинулись.

В Госпогранслужбе Украины 27 января сообщили, что вблизи Волчанска украинские защитники отбили вражеский штурм с применением 10 единиц российской техники и неустановленного количества пехоты.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также провели ограниченные наземные атаки в Дергачевском районе, потенциально имея в виду направление Казачья Лопань (северо-западнее Липцев).

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики наступали на Купянском направлении в районе Петропавловки, возле Песчаного, Степной Новоселовки и Глушковки 26 и 27 января, но не продвинулись.

Войска РФ 27 января продолжили наступательные действия на Боровом направлении, но также не продвинулись.

Российские оккупанты вели наступательные действия в районе Лозовой, Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая, возле Копанок, Надежды, Макеевки, Новоегоровки и Грековки 26 и 27 января.

Российские "военкоры" продолжали сетовать на ложь военного командования РФ о якобы боевых успехах в последнее время на Боровом направлении. Так, 27 января российские блогеры опровергли заявление Минобороны РФ от 20 января о захвате Новоегоровки, утверждая, что войска РФ до сих пор находятся в 1,5 км от населенного пункта, и что некоторое время в этом районе не было движения.

Один российский блогер заявил, что кадры, на которых недавно показаны путинские войска в поселке - были фейковыми.

Российские "военкоры" рассказывали, что лживые заявления Минобороны РФ о "захвате" села негативно влияют на текущие наступательные операции путинских войск в этом районе.

В ISW отметили, что российские блогеры ранее жаловались, что власти РФ солгали о захвате Белогоровки (к северо-востоку от Северска), а российское военное командование, как сообщается, арестовало и уволило нескольких командиров, которые отвечали за Белогоровский сектор в ноябре 2024 года.

27 января войска РФ продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

26 и 27 января российские оккупанты вели наступательные операции в районе Тернов, Колодезей, Ямполевки в направлении Зеленой Долины, в районе Заречного и Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наступательных операциях войск РФ на Северском направлении 27 января.

Российские оккупанты недавно продвинулись в центре Часового Яра. Геолокационные кадры от 26 января показывают, что россияне продвинулись по улицам Мира и Горького в центре города.

Войска РФ атаковали возле самого Часового Яра, вблизи Ступочек, Белой Горы и Предтечино 26 и 27 января.

27 января спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что оккупанты наращивают боевую технику, особенно бронетехнику, на направлении Часового Яра, и недавно взорвали в нескольких местах трубы канала Северский Донец - Донбасс, чтобы создать проходы для своей бронетехники.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 26 января свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на северо-запад города.

Вместе с тем на Торецком направлении фиксируется и продвижение российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 27 января, указывают на то, что войска РФ продвинулись вблизи Торецкой шахты на севере города.

Российские захватчики продолжали атаки под самим Торецком, возле Делиевки, Крымского и Щербиновки 26 и 27 января.

27 января войска РФ продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали под самым Покровском, в районе н.п. Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, возле Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Новоукраинки, Удачного, Котлино, в районе Зверево, Нововасильевки, Новоалександровки, Успеновки, Новосергеевки, Серебряного, Надеевки и в направлении Богдановки 26 и 27 января.

27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что вблизи Покровска ведется большое количество небольших боестолкновений, и что оккупанты пытаются войти и окружить Покровск с запада.

Трегубов оценил, что личный состав российских захватчиков, действующих на Покровском направлении, может быть уменьшенным из-за попыток обойти Покровск с флангов вместо того, чтобы вести лобовой удар по населенному пункту.

Также Трегубов отметил, что боевые действия под Покровском не такие большие, как под Торецком, но отметил, что Покровское направление является самым активным направлением на передовой.

Представитель бригады ВСУ, которая действует на Покровском направлении, заявил, что враг использует небольшие колонны бронетехники и танки для высадки пехоты, но отметил, что открытая местность в зоне ответственности украинской бригады позволяет такое передвижение, в отличие от других участков на Покровском направлении.

Войска РФ недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что оккупанты продвинулись в северной части Андреевки (северо-западнее Курахово).

Российские захватчики наступали вблизи Шевченко, Андреевки, Дачного, Константинополя, Улаклы, Янтарного, Разлива и Зеленовки 26 и 27 января.

27 января войска РФ продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но не продвинулись.

26 и 27 января российские оккупанты вели наступательные операции возле самой Большой Новоселки, в районе Раздольного, Новых Комаров и Новоселки.

27 января Трегубов заявил, что украинские защитники отошли из южной части Великой Новоселки, чтобы избежать окружения.

Также Трегубов рассказал, что россияне оккупировали значительную часть населенного пункта, но украинские воины удерживают позиции в Великой Новоселке ближе к окраинам.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы захватили всю Великую Новоселку, но еще не завершили зачистку в населенном пункте.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Пологовском направлении Запорожской области 27 января.

27 января войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Запорожском направлении, но не продвинулись.

26 и 27 января российские оккупанты наступали в районе Новоданиловки и в направлении Новоандреевки.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении 26 и 27 января, но не продвинулись.

Российский блогер рассказывал, что плохая погода ограничивает использование российских и украинских беспилотников на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ 27 января сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские захватчики интенсивно атаковали на Покровском направлении, где украинские защитники отбили более 60 вражеских штурмов.