ВСУ отразили более 100 вражеских атак и уничтожили 3 склада боеприпасов, - Генштаб

В военном командовании отметили, что РФ продолжает использовать тактику террора, неизбирательно обстреливает украинские города и села, грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Противник за минувшие сутки нанес 5 ракетных ударов, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры Сумской и Донецкой областей. В результате этих атак есть погибшие и раненые гражданские.

"Также враг нанес 35 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины", - рассказали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Войска РФ продолжают вести работы по инженерному оборудованию своих позиций в приграничных районах российской Белгородской области.

В течение суток противник совершил обстрелы районов н.п. Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Стариковое, Шалыгино, Белополье и Краснополье Сумской области и Стрелеча, Глубокое, Лукьянцы, Гатище, Вовчанск, Дворечное и Кондрашевка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики пытаются прорвать оборону войск ВСУ. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах н.п. Двуречная, Гряниковка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Берестово.

Также оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов н.п. Гряниковка, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Новоселовское, Харьковской области; Макеевка, Диброва и Белогоровка - Луганской и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении интервенты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах н.п. Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

Войска РФ обстреливали н.п. Бондарное, Васюковка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Предтечине, Курдюмовка, Белая Гора, Константиновка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах н.п. Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

Враг обстреливал районы более 15 н.п., расположенных рядом с линией столкновения. Среди них: Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборонные действия. Противник обстрелял районы более 50 н.п. недалеко от линии столкновения, в частности: Ольговское, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области, а также Качкаровка, Новоселка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Херсон и Камышаны Херсонской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 4 средства радиоэлектронной борьбы захватчиков.