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ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов возле Клищеевки за последнее время

Пятница 27 декабря 2024 23:50
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ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов возле Клищеевки за последнее время Иллюстративное фото: ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов возле Клищеевки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные отбили один из самых масштабных штурмов за последнее время на Бахмутском направлении. Россияне атаковали с помощью полутора десятков тяжелой техники и до трех взводов штурмовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-ю ОМБр Холодный Яр в Facebook.

Как рассказали военные, оккупанты шли на позиции бригады в районе села Клищеевка. Наступление происходило сразу на двух направлениях. Из тяжелой техники враг применил БМП-2 и танки Т-72.

"Совместными усилиями экипажей экипажей батальона беспилотных систем ББПК Black Raven 93, 2-го и 3-го мехбатов, взвод БпАК Corvus и 2-й стрелковый батальон, взвод дистанционного минирования, при поддержке артиллерии, враг был полностью разбит", - сказано в сообщении.

Отмечается, что результатом блестящей работы холодноярцев, которая длилась около четырех часов, стало уничтожение 6-ти танков Т-72 и 6-ти БМП-2. Еще один танк поврежден. Потери врага в живой силе уточняются.

Ситуация на фронте

Как рассказывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении. Также мы писали, что российская армия может готовить наступление на Покровск в Донецкой области, что может быть кульминацией наступательной операции врага на этом направлении.

Кроме этого мы писали, что российская армия пыталась продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово с помощью авиации.

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