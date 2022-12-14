ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Роща Черниговской области, Кучеривка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелка, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое, Двухлетняя и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огневого в ражение, в том числе возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражения потерпели более двадцати населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка .

В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области уничтожены более 15 военнослужащих вооруженных сил РФ. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава противника.

В связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым "указом" оккупантов под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в Луганске.