ВСУ отразили контратаки россиян на Мелитопольском направлении, - Генштаб
Украинские защитники отразили контратаки российских войск на Мелитопольском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука в Military Media Center.
По его словам, украинские бойцы, в частности, отбили атаки россиян в районах Вербового, Малой Токмачки, Работино, Новоданиловки (Запорожская область).
Ковальчук добавил, что Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам значительные потери.
"Враг несет значительные потери в личном составе и технике, перемещает войска, применяет резервы", - отметил спикер.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.
Также, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ заставили россиян отступить под Клещиевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы восстановить там свою оборону.
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