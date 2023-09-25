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ВСУ отразили контратаки россиян на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Запорожская область, Понедельник 25 сентября 2023 09:13
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ВСУ отразили контратаки россиян на Мелитопольском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники отразили контратаки российских войск на Мелитопольском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука в Military Media Center.

По его словам, украинские бойцы, в частности, отбили атаки россиян в районах Вербового, Малой Токмачки, Работино, Новоданиловки (Запорожская область).

Ковальчук добавил, что Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам значительные потери.

"Враг несет значительные потери в личном составе и технике, перемещает войска, применяет резервы", - отметил спикер.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

Также, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ заставили россиян отступить под Клещиевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы восстановить там свою оборону.

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