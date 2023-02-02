ВСУ отразили атаки у 14 населенных пунктов, а оккупанты остались без выплат, - Генштаб

По данным Генштаба, российские оккупанты нанесли 6 ракетных, 4 из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Войска РФ активно ведут разведку, враг в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупанты в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населённых пунктов Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Большие Новоселки и Нескучне Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляно более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Берислава, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка.

В одном из подразделений оккупантов, действующем в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 завершились трехмесячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 31 января отразили 8 атак врага в Донецкой области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает, что среди российских оккупантов возросло количество больных опасными инфекциями.

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