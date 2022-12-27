ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстреляны районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огирево, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площадка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григоровка Донецкой области..

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии обстреляны районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и Херсон.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.