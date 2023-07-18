ВСУ ведут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на нашей стороне, - военные

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне", - рассказал он.

Успехи ВСУ

В целом, по словам спикера, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах. Проводят аэроразведку местности, разминирование и меры контрбатарейной борьбы.

"На Таврическом направлении продолжается системная работа. В наступлении имеем определенные успехи и закрепляемся на достигнутых рубежах. В обороне без потерь позиций", - добавил Шершень.

Тактика врага

Российские войска, как отмечает спикер, основные усилия сосредотачивают на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, только в районе Марьинки зафиксировано 15 тяжелых штурмов.

"Российские оккупационные войска хотят остановить украинское наступление, разрушить наши планы по деоккупации, чтобы в частности оттянуть резервные силы в район города Авдеевки и Марьинки. Таким образом враг хочет ослабить нашу наступательную мощь", - рассказал он.

Как объяснил Шершень, поэтому оккупанты действуют одновременно на нескольких точках.

"Если брать весь фронт, то это 5 таких точек активностей врага. В зоне ответственности группировки "Таврия" речь идет об Авдеевке и Марьинке. Такая стратегия безуспешна. Акцентируем, что на Мариинском направлении Силы обороны продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки", - отметил спикер.