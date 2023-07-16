ВСУ ведут наступление и закрепляют позиции по двум южным направлениям, - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - заявили в Генштабе.

Кроме того, авиационные удары были нанесены по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 вражеских средства противовоздушной обороны.

Россия несет потери на войне

Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери армии РФ. Также неизвестны потери среди наемников российских ЧВК.

Как сообщают российские СМИ, с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.