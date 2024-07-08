Враг нарастил усилия на Лиманском направлении, ВСУ сорвали планы РФ возле Часового Яра

На фронте с начала суток 7 июля произошло 117 боевых столкновений. В Силах обороны отмечают, что напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активизировался на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании представили отчет об оперативной обстановке в разных направлениях по состоянию на 22.00 7 июля.

Российские обстрелы

Российские оккупанты в течение суток нанесли по территории Украины 1 ракетный удар, применив 2 ракеты и 68 авиационных ударов, задействовав 90 КАБов.

Кроме этого, захватчики использовали для ударов 362 дрона-камикадзе и осуществили более 2700 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник 3 раза проводил штурмы неподалеку от населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Украинские воины остановили все штурмовые действия агрессора.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал позиции ВСУ в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. 6 атак противника были успешно отбиты, еще 4 боя продолжаются.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты атаковали там 14 раз неподалеку от Невского, Грековки, Макеевки и Тернов. Силами обороны Украины было отбито 12 атак, еще 2 - продолжаются. В Генштабе добавили, что вражеские потери уточняются.

На Северском направлении захватчики 2 раза пытались продвинуться в районе Верхнекаменского. Все усилия потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На Краматорском направлении произошло 4 безуспешных атаки противника. Украинские защитники уверенно сорвали планы россиян недалеко от Калиновки, Григорьевки и ВременногоЧасового Яра, говорится в отчете Генштаба.

На Покровском направлении фиксировалась наибольшая активность со стороны российских оккупантов. С начала этих суток враг 45 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Отмечается, что 10 боестолкновений до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 273 оккупанта, 91 из них - безвозвратно, уничтожены одна БМП-1, самолет Су-25, два вражеских автомобиля. Кроме этого, повреждены еще две гаубицы, один танк и одна БМП-2", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 17 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

В Генштабе сообщили, что противник потерпел неудачу на Времивском направлении. Так враг совершил 8 безуспешных наступательных действий недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций также потерпели неудачу.