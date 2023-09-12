У ВСУ успехи на двух направлениях в районе Работино, - Генштаб

"Украинские воины мужественно держат оборону, отразив свыше 10 атак в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районе южнее и юго-восточнее Работино. Закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил он.

У ВСУ успехи на двух направлениях в районе Работино Запорожской области (deepstatemap.live)

Мелитопольское направление

Описывая ситуацию более подробно, спикер добавил, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Враг систематически пытается восстановить свои уничтоженные подразделения. А те продолжают многочисленные штурмовые действия на позициях наших войск", - констатировал Ковалев.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клищеевки Донецкой области", - рассказал представитель Генштаба.

Лиманское и Купянское направления

Здесь продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Авдеевское и Марьинское направления

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Керамика, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. ВСУ уничтожили 2 артиллерийских средства, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 состав боеприпасов противника. В частности, как сообщает Институт изучения войны, за последние сутки ВСУ продвинулись по меньшей мере по четырем направлениям - под Бахмутом, Опытным, а также в Запорожской области и на ее границе с Донецкой.