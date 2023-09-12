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ВСУ поразили российскую базу дронов в Донецкой области (видео)

Вторник 12 сентября 2023 13:08
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ВСУ поразили российскую базу дронов в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ поразили российскую базу дронов в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные поразили базу беспилотников на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Сообщается, что наши бойцы успешно нанесли удар по базе БПЛА врага во временно оккупированном поселке Луганское.

При этом, с помощью какого оружия был нанесен удар, не сообщается. Также неизвестно, какое подразделение выполнило задание.

Напомним, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как наши бойцы уничтожают российскую технику вблизи захваченного Соледара.

Командующий также показывал работу группы "Призрак", которая сейчас работает в Бахмуте и отражает вражеские атаки.

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Донбасс Донецкая область
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