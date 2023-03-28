ВСУ поразили базу оккупантов в Мелитополе, войска РФ наступают в Бахмуте: карты боев ISW
Войска РФ ударили по базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Российские войска достигли незначительных успехов на севере и юго-западе Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Луганское направление: оккупанты пытаются продвигаться на линии Сватово - Кременная
Российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово - Кременная и по состоянию на 27 марта добились незначительных успехов в районе Сватово. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвинулись в Райгородку, в 12 км к западу от Сватово.
По данным росСМИ, оккупанты якобы отразили атаки украинских ДРГ вблизи Стельмаховки, в 12 км к северо-западу от Сватово. Войска РФ также продолжают попытки продвинуться к западу от Площанки (15 км к северу от Кременной). По данным официального представителя Восточной группы войск Украины Сергея Череватого, российские войска по линии Купянск — Лиман.
Донецкое направление: войска РФ незначительно продвинулись на севере Бахмута
Оккупанты продолжали атаки в Бахмуте и его окрестностях. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 24 и 26 марта, показывают, что оккупанты, вероятно, продвигались по нескольким улицам на северо-западе Бахмута.
По данным росСМИ, боевики группы "Вагнера" продвинулись в пределах комплекса АЗОМ на севере Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 27 марта, видно, как руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин посещает школу №5 недалеко от центра Бахмута. Российские блогеры утверждали, что 26 марта боевики ЧВК вышли к железнодорожной линии на севере Бахмута и продолжили наступление в пределах городских районов на севере и юго-западе города.
Также российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и на юго-западной окраине Донецка возле Марьинки. Российские источники утверждали, что 26 марта оккупанты выдвинулись на северную окраину Марьинки и продолжили бои за населенный пункт. На кадрах с геолокацией также видно, что оккупанты продвинулись к северу от Новомихайловки, примерно в 10 км к югу от Авдеевки.
Южное направление: ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Мелитополе
Армия РФ все чаще разбрасывает боевые части вдоль всей линии фронта, в том числе на юге Украины. 27 марта российские источники утверждали, что на запорожском направлении действует 136-я мотострелковая бригада (58-я общевойсковая армия, ЮВО). Личный состав 136-й мотострелковой бригады также замечен в районе Угледара и на Авдеевском направлении.
Развертывание разных соединений ВДВ по всей линии фронта еще раз указывает на то, что оккупанты не сосредоточили свои самые элитные силы для какого-либо согласованного наступления на одном отдельном участке фронта.
Российские силы снизили темпы обстрелов Херсонской области с 90-100 до 50-60 раз в сутки. По информации спикера ВВС Украины Юрия Игната, оккупанты переоборудуют неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 в управляемые ракеты для замены крылатых ракет.
ВСУ нанесли удар HIMARS по общежитию российских военных и сотрудников МВД в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Также по данным Южного оперативного командования Украины, ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения российских войск на востоке Херсонской области.
Напомним, как сообщал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские оккупанты 27 марта атакуют Украину с помощью "Шахедов" с двух направлений.
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