ВСУ сдерживают РФ на многих направлениях, но враг продвинулся под Купянском: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

На севере Харьковской области 26 июня шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметили, что Силы обороны продолжают "блокировать" небольшую группировку российских войск на Волчанском агрегатном заводе.

Российские и украинские силы сообщили о боях в Волчанске и его окрестностях, возле Тихого и около Глубокого 25 и 26 июня.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты днем 26 июня выпустили 11 управляемых планирующих бомб по н.п. Липцы.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают элементы российской 25-й мотострелковой бригады продвигающейся вдоль бурелома к северо-востоку от Петропавловки.

26 июня российские "военкоры" заявили, что войска РФ продвинулись до 1 км в районе северо-восточнее Петропавловки, что относительно согласуется с имеющимися геолокационными записями, говорится в отчете.

Российские источники также утверждали, что войска РФ вошли в восточную Стельмаховку, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, возле Берестового, Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки, вблизи Андреевки и Копанки, возле Макеевки, Грековки, Невского, возле Торского и Тернов, а также в районе Серебрянского лесничества 25 и 26 июня.

Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 26 июня заявил, что оккупанты ведут наступательные действия в этом районе исключительно единичными группами пехоты без поддержки бронетехники.

Также он добавил, что эти российские пехотные группы размером в один отряд атакуют поочередно, но вторая группа размером в один отряд следует за первой штурмовой группой, чтобы потенциально помочь укрепить захваченные позиции.

Операция №3 - Донецкая область

26 июня войска РФ продолжили атаки близ Северского, но продвижение не фиксировалось.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжают продвигаться в пределах Раздолевки и якобы захватили две трети населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.

Российские захватчики также продолжали атаковать возле Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки 25 и 26 июня.

26 июня русские войска продолжали атаковать возле Часового Яра, но без продвижения.

Войска РФ продолжали атаки в пределах восточной части Часового Яра, возле Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки.

Спикер украинской бригады, которая действует в этом районе, сообщил, что оккупанты используют в этом районе меньше боевых бронированных машин и ствольных артиллерийских систем, а атакуют в основном группами пехоты и ведут обстрелы из минометов.

Как писала 25 июня газета The Washington Post, украинские военные говорят, что российские нападения срывают ротацию ВСУ и поставки возле Часового Яра.

26 июня российские блоггеры заявили, что ВСУ контратакуют под Часовым Яром.

Сообщается, что 26 июня войска РФ продвинулись вблизи Торецкого.

25 и 26 июня российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину от 800 метров до двух километров 2 км от Майорского до Дружбы, с юга продолжали наступление на Нью-Йорк и продвинулись на Северное на 500 метров. В то же время эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Один "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы добились этих успехов, воспользовавшись ротацией украинских войск.

26 июня войска РФ также атаковали вблизи Железного и Дачного.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ под Авдеевкой будто бы продвинулись на 900 метров от Новоалександровки в направлении Воздвиженки, на 500 метров к северу от Сокола, и с обеих сторон Карловского водохранилища, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ также продолжали наступать вблизи Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой, возле Яснобродовки и Карловки 25 и 26 июня.

Спикер украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что оккупанты атакуют пехотой размером в один отряд, и что эти отряды оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ограничивают действия украинских беспилотников.

26 июня войска РФ продолжали атаки на запад и юго-запад от города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжали продвигаться в пределах западной и центральной Красногоровки, и продвигались к югу от Новомихайловки в направлении трассы Т0524 Константиновка-Угледар.

25 и 26 июня войска РФ также атаковали в районе Георгиевки и в районе Константиновки и Парасковеевки.

25 и 26 июня российские оккупанты продолжали обстрелы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Урожайного и Старомайорского, но линия фронта не менялась.

"Южная ось"

25 и 26 июня войска РФ продолжали атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы незначительно продвинулись северо-западнее Работино, а другой российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись на 400 метров около Малой Токмачки за последние два дня, но в ISW не наблюдали подтверждения этих утверждений.

Российские войска продолжали штурм вблизи Работино и Малой Токмачки и северо-восточнее Вербового.

25 и 26 июня войска РФ продолжали атаки на восточном берегу Херсонской области в районе Крынок и на островах в Днепре, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что за последние 2 дня украинские силы уничтожили 10 российских катеров на юге Украины.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ усилили свою кампанию планирующих бомбардировок по украинским позициям на правом берегу Херсонской области в течение последних двух недель.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 июня сообщили, что на фронте за сутки количество боевых столкновений возросло до 99.

Также в военном командовании рассказали, что враг продолжает искать пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.