ВСУ сдерживают РФ на многих направлениях, но враг продвинулся под Купянском: карты ISW

Силы обороны Украины сдерживают врага на многих направлениях и отбивают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение российских захватчиков вблизи Купянска.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).
На севере Харьковской области 26 июня шли бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметили, что Силы обороны продолжают "блокировать" небольшую группировку российских войск на Волчанском агрегатном заводе.
Российские и украинские силы сообщили о боях в Волчанске и его окрестностях, возле Тихого и около Глубокого 25 и 26 июня.
В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты днем 26 июня выпустили 11 управляемых планирующих бомб по н.п. Липцы.
Российские захватчики недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска.
Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают элементы российской 25-й мотострелковой бригады продвигающейся вдоль бурелома к северо-востоку от Петропавловки.
26 июня российские "военкоры" заявили, что войска РФ продвинулись до 1 км в районе северо-восточнее Петропавловки, что относительно согласуется с имеющимися геолокационными записями, говорится в отчете.
Российские источники также утверждали, что войска РФ вошли в восточную Стельмаховку, хотя в ISW не нашли подтверждения.
Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, возле Берестового, Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки, вблизи Андреевки и Копанки, возле Макеевки, Грековки, Невского, возле Торского и Тернов, а также в районе Серебрянского лесничества 25 и 26 июня.
Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 26 июня заявил, что оккупанты ведут наступательные действия в этом районе исключительно единичными группами пехоты без поддержки бронетехники.
Также он добавил, что эти российские пехотные группы размером в один отряд атакуют поочередно, но вторая группа размером в один отряд следует за первой штурмовой группой, чтобы потенциально помочь укрепить захваченные позиции.
26 июня войска РФ продолжили атаки близ Северского, но продвижение не фиксировалось.
Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продолжают продвигаться в пределах Раздолевки и якобы захватили две трети населенного пункта, хотя в ISW не наблюдали подтверждения.
Российские захватчики также продолжали атаковать возле Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки 25 и 26 июня.
26 июня русские войска продолжали атаковать возле Часового Яра, но без продвижения.
Войска РФ продолжали атаки в пределах восточной части Часового Яра, возле Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки.
Спикер украинской бригады, которая действует в этом районе, сообщил, что оккупанты используют в этом районе меньше боевых бронированных машин и ствольных артиллерийских систем, а атакуют в основном группами пехоты и ведут обстрелы из минометов.
Как писала 25 июня газета The Washington Post, украинские военные говорят, что российские нападения срывают ротацию ВСУ и поставки возле Часового Яра.
26 июня российские блоггеры заявили, что ВСУ контратакуют под Часовым Яром.
Сообщается, что 26 июня войска РФ продвинулись вблизи Торецкого.
25 и 26 июня российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину от 800 метров до двух километров 2 км от Майорского до Дружбы, с юга продолжали наступление на Нью-Йорк и продвинулись на Северное на 500 метров. В то же время эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.
Один "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы добились этих успехов, воспользовавшись ротацией украинских войск.
26 июня войска РФ также атаковали вблизи Железного и Дачного.
Российские блогеры утверждали, что войска РФ под Авдеевкой будто бы продвинулись на 900 метров от Новоалександровки в направлении Воздвиженки, на 500 метров к северу от Сокола, и с обеих сторон Карловского водохранилища, но в ISW не нашли подтверждения.
Войска РФ также продолжали наступать вблизи Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой, возле Яснобродовки и Карловки 25 и 26 июня.
Спикер украинской бригады, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что оккупанты атакуют пехотой размером в один отряд, и что эти отряды оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые ограничивают действия украинских беспилотников.
26 июня войска РФ продолжали атаки на запад и юго-запад от города Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продолжали продвигаться в пределах западной и центральной Красногоровки, и продвигались к югу от Новомихайловки в направлении трассы Т0524 Константиновка-Угледар.
25 и 26 июня войска РФ также атаковали в районе Георгиевки и в районе Константиновки и Парасковеевки.
25 и 26 июня российские оккупанты продолжали обстрелы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Урожайного и Старомайорского, но линия фронта не менялась.
25 и 26 июня войска РФ продолжали атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы незначительно продвинулись северо-западнее Работино, а другой российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись на 400 метров около Малой Токмачки за последние два дня, но в ISW не наблюдали подтверждения этих утверждений.
Российские войска продолжали штурм вблизи Работино и Малой Токмачки и северо-восточнее Вербового.
25 и 26 июня войска РФ продолжали атаки на восточном берегу Херсонской области в районе Крынок и на островах в Днепре, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что за последние 2 дня украинские силы уничтожили 10 российских катеров на юге Украины.
Российский "военкор" утверждал, что войска РФ усилили свою кампанию планирующих бомбардировок по украинским позициям на правом берегу Херсонской области в течение последних двух недель.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 июня сообщили, что на фронте за сутки количество боевых столкновений возросло до 99.
Также в военном командовании рассказали, что враг продолжает искать пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.
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