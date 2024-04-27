В ВСУ опровергли информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя

Американские танки Abrams отлично показывают себя на поле боя. Украина не собирается их прятать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram.
В ВСУ опровергли информацию СМИ о том, что якобы Украина отвела танки Abrams с поля боя.
"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более - оставлять нашу пехоту без столь мощной огневой поддержки", - говорится в сообщении.
Украинские военные подчеркивают, что не комментируют, с какой целью, куда и что именно перекидывают ВСУ.
Напомним, что США предоставили Украине танки Abrams американского производства. По последним данным, Вашингтон передал 31 танк украинским военным.
Недавно издание Associated Press сообщило, что Украина отвела с фронта Abrams. Причиной этого были якобы российские беспилотники, мешающие использованию танков.
Как написало издание, дроны ослабляют защиту танков, поэтому Abrams якобы переместили, чтобы изменить тактику их применения.
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