В ВСУ опровергли информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя

В ВСУ опровергли информацию СМИ о том, что якобы Украина отвела танки Abrams с поля боя.

"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более - оставлять нашу пехоту без столь мощной огневой поддержки", - говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что не комментируют, с какой целью, куда и что именно перекидывают ВСУ.